Investissement touristique dans le Sud : Construire une destination privilégiée

Le Conseil de la nation a repris ses travaux, jeudi dernier, en séance plénière présidée par le président de cette institution, M. Abdelkader Bensalah, et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des membres du Conseil de la nation ont concerné les secteurs de la Santé, du Tourisme, de la Solidarité nationale et de la Culture.

Le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, a eu à s’expliquer, dans sa réponse aux questions orales de deux membres du Conseil de la nation, sur l’état d’avancement des projets touristiques dans les régions du Sud, et sur l’importance d’établir des plans touristiques pour préserver le foncier dans les ZET et sur la nécessité d’encourager et de diversifier l’investissement touristique, notamment au sud du pays, pour construire une destination touristique privilégiée, et rationaliser l’utilisation du foncier dans les Zones d’expansion touristique (ZET).

Le ministre a indiqué que le plan national d’aménagement touristique à l’horizon 2030 et la stratégie touristique nationale constituaient «deux références majeures, pour valoriser les potentialités diverses que recèle l’Algérie et la réhabilitation de la destination touristique nationale».

Il a rappelé, à cet effet, le fait que le plan national d’aménagement touristique est essentiellement axé sur l’appui et l’encouragement de l’investissement, en accordant des facilités aux investisseurs pour réaliser leurs projets, notamment dans le Sud, ajoutant que son département œuvrait, avec les parties concernées, à lever les obstacles entravant à ce jour le renforcement et l’amélioration du tourisme saharien.

Quatre circuits touristiques ont été récemment ouverts à Tamanrasset et Illizi, en sus de la conclusion d’accords avec les compagnies aériennes, pour proposer des prix concurrentiels aux touristes, notamment étrangers, a affirmé le ministre, mettant l’accent sur l’impératif d’améliorer les services, de changer les mentalités et d’ancrer la culture du tourisme durable.

Au volet de l’investissement touristique, notamment dans les régions du Sud, M. Nouri a fait savoir que sur 1.674 projets touristiques approuvés au niveau national, 415 projets sont destinés aux régions du Sud, offrant une capacité de 45.000 lits, ce qui permettra la création de 17.000 postes d’emploi, ajoutant que le coût de ces projets est de 241 milliards de dinars.

Le ministre a rappelé que 133 projets touristiques sont en cours de réalisation dans le Sud, précisant que le taux d’avancement des travaux varie entre 50 et 60%. Il a ajouté que 9.700 hectares ont été affectés à la réalisation de ces nouveaux projets pour le développement du tourisme saharien.

Évoquant l’importance de la mise en place des plans d’aménagement touristique, le ministre a relevé l’existence de 180 plans d’aménagement touristique au niveau national. L’objectif, a-t-il dit, étant de «mettre un terme à l’anarchie qui a longtemps caractérisé le foncier touristique dans les zones à extension touristique (ZET) estimées à plus de 200 ZET au niveau national».

Parmi les objectifs fixés dans le cadre de ces plans de réaménagement touristique, la «rationalisation de l’exploitation du foncier dans les ZET», a soutenu le premier responsable du secteur qui a annoncé la mise en place d’une commission multilatérale pour pallier les disfonctionnements dans ces régions.

Le ministre du Tourisme a également mis en avant les efforts consentis par son secteur, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture en faveur de la concrétisation de ces projets touristiques dans les régions concernées, sans altérer le foncier agricole, notamment le patrimoine forestier.





1.450 médecins spécialistes pour les wilayas du Sud



Pas moins de 1.450 médecins spécialistes seront affectés dans les wilayas du Sud, dans le cadre du service civil, a indiqué, jeudi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

Le ministre, qui répondait aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, a fait état de l’affectation au Sud de 1.450 médecins spécialistes sur un total de 2.400 diplômés en 2017.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts visant à «pallier graduellement» le manque flagrant de médecins spécialistes dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux», rappelant les mesures prises par le l’État pour faciliter la mission de ces derniers en termes de conditions socioprofessionnelles.

En réponse à un sénateur de la wilaya de Tébessa concernant le manque de médecins spécialistes, notamment en cardiologie, gynécologie et l’ouverture d’une clinique de chirurgie pédiatrique, le ministre a indiqué que la wilaya jouissait d’une bonne couverture sanitaire pour la prise en charge des besoins de toute la population, relevant l’existence de 7 hôpitaux publics, 6 établissements de santé de proximité et 33 polycliniques comprenant 9 salles d’accouchement.

Concernant la mise en place d’une clinique de chirurgie pédiatrique, M. Boudiaf a affirmé que le ministère prendra en charge cette préoccupation dans la mesure des moyens disponibles.

Le ministre a saisi cette occasion pour rappeler que le nombre de polycliniques fonctionnant 24h/24h est de 723 à travers l’ensemble du territoire national, ajoutant que «ces polycliniques assurent des prestations spécialisés de base, et leur nombre sera augmenté à court terme en fonction des besoins nationaux».

Répondant à une question du sénateur de la wilaya de Médéa relative à la fluctuation de l’approvisionnement de l’hôpital de Béni Slimane en oxygène, M. Boudiaf a fait état de l’installation d’un réservoir, en plus des 48 bouteilles disponibles et des 22 en réserve, affirmant que cette quantité est suffisante pour ravitailler l’hôpital dont la consommation, a-t-il dit, «ne dépasse pas 12 bouteilles par jour».

Concernant la relance du projet d’un hôpital dans la commune de Benchicao, d’une capacité de 160 lits, M. Boudiaf a fait état d’«une étude en cours de préparation, pour relancer ce projet, une fois les conditions propices réunies».





Centres d’accueil de la petite enfance : «Des inspections régulières et inopinées. »



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a affirmé, pour sa part, aux membres du Conseil de la nation qui l’ont interpellée sur le sujet, que les centres d’accueil de la petite enfance étaient soumis à une inspection régulière, en vertu d’une instruction des ministères de la Solidarité nationale, et du Commerce, donnée le 3 avril 2013, pour s’enquérir du respect du cahier des charges.

Les jardins d’enfants et garderies, dont le nombre a atteint 1.755 et qui accueillent 122.182 enfants, sont ainsi soumis à des inspections «régulières et inopinées», en application d’une instruction des ministères de la Solidarité nationale, et du Commerce, pour s’enquérir du respect du cahiers des charges et du fonctionnement de ces établissements, a indiqué Mme Meslem, qui répondait à une question d’un membre du Conseil de la nation sur l’état des centres d’accueil de la petite enfance.

Elle a précisé, à ce propos, que cette instruction interministérielle «permet aux agents de répression de la fraude relevant des directions du commerce de wilaya d’effectuer inopinément des inspections, pour s’enquérir du respect de ces structures des cahiers des charges», notamment en ce qui a trait à la qualité des repas destinés aux enfants, aux conditions de salubrité et d’hygiène, à la conservation des produits alimentaires, aux dossiers des enfants et des personnels, et, enfin, au respect par ces établissements de la capacité d’accueil et de l’âge fixés par l’agrément.

Mme Meslem a souligné que le rôle du secteur de la Solidarité nationale résidait dans l’accueil et l’examen des dossiers relatifs aux demandes de création d’établissements et de centres pour la petite enfance au niveau des commissions ad-hoc de wilayas, conformément aux dispositions du décret exécutif no 08-287 en date du 17 décembre 2008, fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance, outre l’inspection de ces derniers.



« L’État garantit toujours la prise en charge des réfugiés syriens. »



La ministre de la Solidarité a annoncé également que son département ministériel avait entamé l’amendement du décret exécutif relatif à ces centres, pour une «adaptation aux nouvelles exigences» et dans le but de «simplifier les procédures administratives», tout particulièrement celles en rapport avec les conditions requises pour la création de ces établissements et centres, d’étendre le réseau à l’échelle nationale, car devenu désormais une «nécessité impérieuse, à la lumière des changements aux plans social et économique de la famille algérienne, et permettre aux mères travailleuses de concilier entre la vie professionnelle et familiale».

D’autre part, Mme Meslem a évoqué la question de l’allocation destinée aux catégories vulnérables, à travers l’Agence de développement social relevant du secteur, rappelant le rôle des commissions ad-hoc de wilayas en charge des dossiers des bénéficiaires.

Les listes des bénéficiaires font l’objet d’«actualisation et d’assainissement de façon régulière», a-t-elle poursuivi, avant de dire qu’en 2014 et 2015, un total de 3.573 personnes ont été radiées des listes des bénéficiaires pour y inscrire d’autres ouvrant droit.

S’agissant de l’emploi des jeunes dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion sociale (DAIS), supervisé par l’Agence de développement social et destiné aux demandeurs d’emploi sans qualification, la ministre de la Solidarité nationale a confié que «compte tenu du nombre important des jeunes bénéficiaires du dispositif, cette préoccupation a été soumise au Premier ministre et une commission regroupant les ministères de la Solidarité nationale, des Finances et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a été instituée, pour tenter de trouver des solutions aux jeunes ayant bénéficié de ces contrats dans le cadre du dispositif».

Pour ce qui est de la prise en charge des ressortissants syriens sur le sol algérien, elle a rappelé les mesures prises dans ce sens, dont l’ouverture de centres d’hébergement, comme celui de Sidi-Fredj (ouest d’Alger) qui dispose de toutes les commodités nécessaires et abrite près de 44 familles, pour un total de 160 membres, dont 68 enfants.

21 d’entre eux ont été inscrits en milieu scolaire, tous paliers confondus, a-t-elle fait remarquer, ajoutant que la majorité des Syriens sur le sol algérien refusaient de loger dans ces centres préférant exercer une activité professionnelle dans les secteurs commercial et tertiaire.

L’aide garantie par l’État algérien et l’accueil que réserve le peuple algérien à ses frères syriens traduisent les positions immuables de l’Algérie en matière de solidarité avec les pays amis et frères qui traversent des crises et des situations difficiles, a-t-elle enfin conclu.





Patrimoine matériel et immatériel : « Une ressource économique et touristique. »



Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a eu à répondre à une question orale concernant le site historique Hippone à Annaba, a affirmé que «l’État protège et préserve le patrimoine matériel et immatériel».

«L’Algérie, comme d’autres pays de la Méditerranée, recèle de nombreux vestiges romains», dont «200 sites archéologiques à Annaba seule, relevant des ministères de la Culture, et des Affaires religieuses et des Wakfs», a indiqué le ministre, lors de la même séance plénière. Pour M. Mihoubi, la protection du patrimoine et sa promotion sont des missions auxquelles l’État s’attelle, précisant que plus de 1.000 agents de sécurité relevant de l’Office national de la protection des biens culturels sont en charge de cette mission.

«L’aménagement des sites archéologiques exige la mobilisation des moyens, des enveloppes financières et des expertises en matière de protection et d’aménagement», a-t-il reconnu.

«Des sessions de formation sont organisées, dans le cadre d’un partenariat avec des étrangers», parmi lesquels des Allemands, pour l’aménagement du musée de Cherchell et des Turcs, pour la restauration de la mosquée Ketchaoua, a révélé M. Mihoubi.

Le ministre de la Culture a fait savoir, dans ce sens, que «les fouilles archéologiques se poursuivent au niveau de plusieurs sites, notamment romains et numides, notamment les pyramides de Tiaret».

Il a souligné également la nécessité de «faire de ces sites archéologiques, une ressource économique et touristique, en octroyant des concession pour leur exploitation», ajoutant que «la mission de promotion incombe au ministère de Tourisme».

Concernant les activités artistiques et culturelles organisées sur des sites archéologiques, notamment romains, M. Mihoubi a indiqué que «ces pratiques sont déconseillées, rappelant les théâtres alternatifs réalisés à Timgad et Djemila, afin de préserver les sites authentiques».

Synthèse : Salima Ettouahria