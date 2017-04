Programme LPP : 809 logements remis à Alger et à Tipasa

L’État tient à respecter ses engagements auprès des souscripteurs des différentes formules de logements lancées ces dernières années et qui rencontrent un fort succès.

En effet, lors de la remise jeudi, des clefs de 809 logements du programme de logement promotionnel public (LPP) par l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) aux futurs heureux propriétaires, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune s’est félicité des avancés enregistrées par le programme LPP, en soulignant que cette opération s’inscrivait dans le cadre du « respect des engagements tenus vis-à-vis des souscripteurs aux différentes programmes de logement », affirmant que les « travaux de réalisation se poursuivent, en dépit du recul des ressources financières du pays, le secteur de l’Habitat étant toujours prioritaire en termes de dépenses publiques ».

En termes de chiffres, selon Abdelmadjid Tebboune, les pouvoirs publics ont distribué jusqu’à présent dans la capitale depuis le début 2015, pas moins 68.000 unités de logements, toutes formules confondues, dont 45.000 unités destinées à l’éradication de l’habitat précaire. Ce qui est certain, c’est que « tous les logements type LPP seront livrés d’ici 2018 », avait déjà annoncé M. Tebboune.

Au programme de la journée du jeudi concernant la distribution de logements, le membre du gouvernement a présidé la cérémonie de remise des clefs de pas moins de six sites dans les wilayas d’Alger et de Tipasa. Il s’agit, de 226 unités pour le site Amirouche de Reghaia, 113 unités à Faïzi Bordj-El-Bahri, 66 à Ain-Taya, 144 autres à Ali Amrane Bordj el Kiffan et 180 à Demrouche Bordj-El-Bahri et 80 à Koléa.

Le site Amirouche comprend 822 logements LPP, dont les travaux de réalisation avaient débuté en 2015 après le relogement des habitants des chalets et la récupération de l’assiette foncière. Selon le ministre, ledit site sera doté de plusieurs équipements publics dont deux écoles primaires, un lycée, un jardin d’enfant, un centre de santé et un marché de proximité.

Il convient de rappeler que 3.500 souscripteurs au logement promotionnel public (LPP) ont été exclus du programme suite à l’opération de vérification du fichier national du logement, soit 12% du total des dossiers traités, a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

L’opération de vérification du fichier national du logement a permis de débusquer 29.221 indus souscripteurs, dont 3.500 ont déjà bénéficié d’une aide financière ou de l’une des différentes formules de logement ou possèdent un permis de construire, a précisé la même source.

Nonobstant cet aspect, le ministre a indiqué en marge de cette cérémonie, que la grande majorité des souscripteurs au programme de logement promotionnel public (LPP) n’arrivent toujours pas à payer la totalité du prix du logement, que ce soit à travers un crédit bancaires ou de l’argent propre du bénéficiaire.

M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que seulement 38.000 souscripteurs ont respecté leurs engagements financiers et ont payé la totalité : « L’argent ne rentre pas dans les caisses du CPA qui nous accompagne dans ce projet. Malheureusement des cités complètement finies sont toujours fermées. Les souscripteurs ne cessent de réclamer les logements, une fois ces derniers sont finis, ils ne respectent pas leurs engagements financiers », a-t-il regretté. Il faut savoir que la formule LPP, lancée en 2013 n’est pas limitée dans le temps et les projets se poursuivront pour répondre aux demandes d’habitat pour la classe moyenne, dont le revenu mensuel varie entre 108.000 DA et 216.000 DA.

Sur un autre registre, celui du commerce, le ministre a rappelé que la distribution des quotas aux concessionnaires automobiles et la vérification du respect des cahiers des charges relevaient des prérogatives du ministère de l’Industrie, alors que le ministère du Commerce est chargé de la signature et la remise des licences aux concernés. Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’organisation de l’importation ne s’opposent pas aux engagements de l’Algérie avec les différents partenaires, notamment l’Union européenne (UE) ni avec son processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Mohamed Mendaci