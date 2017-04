RéALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS : Tous les moyens financiers mobilisés

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a affirmé, jeudi à Médéa, que le peuple algérien lancera, lors des législatives du 4 mai prochain, «un message fort au monde entier de sa cohésion et de son unité».

Inaugurant le groupe scolaire Mohamed El-Aid El-Khalifa à Tablat dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Médéa, M. Bedoui a déclaré que « les Algériens lanceront le 4 mai prochain (jour des législatives) un message fort au monde entier de leur cohésion et leur unité », soulignant que le programme quinquennal du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika « sera concrétisé sur le terrain en dépit des conditions particulières » que traverse l’Algérie sur le plan économique.

Le ministre a rassuré les habitants de Tablat quant à un imminent approvisionnement en gaz naturel. L’Algérie « jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité, grâce à la politique judicieuse du président de la République et les sacrifices des forces de l’Armée nationale populaire (ANP) et des services de sécurité », a-t-il soutenu, appelant « les Algériens à préserver et adhérer aux acquis de paix et de stabilité ». Dans la commune de Mouhoub, M. Bedoui a annoncé que sur instruction du Président de la République, l’Etat a mobilisé 400 milliards de centimes, pour effacer les séquelles du séisme, soulignant que la région renait à travers sa reconstruction.

M. Bedoui a procédé dans la matinée à l’inauguration d’une piscine baptisée du nom du chahid Mohamed Rebiai à la salle omnisports de Tablat. Apres avoir écouté les préoccupations des sportifs de la région, le ministre a ordonné l’accélération de la réalisation de stades de proximité.

Lors de la remise de contrats aux investisseurs, M. Bedoui a soutenu que l’économie nationale continuera ses progrès dans tous les domaines, notamment les industries manufacturières, relevant une amélioration en matière de foncier industriel grâce à la lutte contre la bureaucratie, conformément aux fermes instructions du président de la République.

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par l’inspection et l’inauguration de plusieurs projets et chantiers de développement dans différents secteurs.



Préserver les acquis de paix



« L’Etat réalisera tous les programmes de logements inscrits dans le Programme du président de la République, dont ceux de type location-vente (AADL) », a précisé M. Bedoui. Par ailleurs, le ministre a affirmé que « l’Algérie soucieuse de la préservation de sa stabilité et de la protection de ses frontières fera face à quiconque, terroriste ou autre, envisagerait de lui porter atteinte », rappelant le principe ancré dans la politique extérieure de l’Algérie, à savoir la non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Au sujet des législatives du 4 mai prochain, M. Bedoui a réaffirmé qu’« elles permettront au peuple algérien de démontrer son unité, sa cohésion et son attachement aux acquis, notamment la paix et la stabilité réalisés grâce à la politique judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ».

Lors de son inspection de la mosquée El-Ihsane dans la commune de Médéa, le ministre a souligné que « la mosquée tient une place essentielle dans la société au même titre que l’imam qui contribue à la transmission du message en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Des acquis réalisés grâce à des hommes, le Président Bouteflika à leur tête », a-t-il affirmé. Il a, à cet égard, appelé tout un chacun à contribuer à la sensibilisation en faveur de la préservation des acquis afin de « relever les défis qui se posent à nous », a-t-il dit. Les imams et les notables de la ville de Médéa qui ont rencontré M. Bedoui ont salué les efforts consentis par le Président de la République au service du pays et en faveur de la préservation de la paix et de la stabilité.



La délivrance des cartes d’électeur aux citoyens inscrits sur les listes se poursuit



Le ministre a affirmé que l’opération de délivrance des cartes d’électeur au niveau des communes « se poursuivait », relevant que les citoyens inscrits sur les listes électorales et n’ayant pas encore obtenu leur carte peuvent voter le jour du scrutin « à condition d’être munis d’une pièce d’identité nationale » .

Evoquant certaines propositions des partis, au cours de la campagne électorale, relatives au prolongement de l’opération de délivrance des cartes d’électeur aux citoyens jusqu’au jour du scrutin, M. Bedoui a indiqué que «cette opération se poursuit au niveau des communes et que tous les citoyens peuvent demander leur carte d’électeur à condition qu’ils soient inscrits sur les listes électorales et se présenter au bureau de vote munis d’une pièce d’identité nationale ».

Il a relevé dans ce sens que « toutes les conditions matérielles et morales sont réunies pour faire des élections législatives une réussite à travers l’ensemble du territoire national » tout en rappelant qu’un accord a été signé entre le ministère de l’Intérieur, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et le ministère des Affaires étrangères pour « permettre uniquement aux membres à la communauté algérienne établie en France de voter le jeudi 4 mai en plus des deux jours consacrés au vote pour notre communauté à l’étranger » . Le ministère de l’Intérieur « a lancé les préparatifs pour les législatives dès la promulgation de la loi électorale et de la loi relative à la HISSE avec laquelle nos services travaillent en coordination », a ajouté M. Bedoui. « La femme algérienne a de tout temps été à l’avant-garde aux côtés de l’homme pour défendre sa partie et elle prouvera encore une fois sa présence à travers une participation massive .

A une question concernant l’affichage des photos de candidats dans des endroits « inappropriés », le ministre a indiqué : « Nous avons donné des instructions pour prendre en charge cette question ». (APS)