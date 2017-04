« Bel Horizon » éditera un ouvrage sur le patrimoine d’Oran : Un outil de travail pour les chercheurs

L’Association Bel Horizon d’Oran prépare un ouvrage sur le patrimoine de la ville, qui sera édité au titre du projet patrimoine, financé par le ministère de la Culture et l’Union européenne (UE), a-t-on appris de cette association. L’ouvrage, intitulé Oran patrimoine, sera le premier titre d’une série, «Histoire civilisationnelle de la ville d’Oran», qu’éditera l’association, a indiqué son président Kouider Metaïr. Cette publication, conçue pour être un outil de travail pour les chercheurs et un guide pour les touristes nationaux et étrangers, sera le fruit d’une collaboration de membres de l’association, d’hommes de culture, d’historiens, d’écrivains, d’architectes et autres passionnés de l’histoire de la ville. La publication de cet ouvrage, prévue en octobre prochain, vise à mettre en évidence le patrimoine matériel et immatériel de la capitale de l’Ouest, ainsi que son histoire. Par ailleurs, dans le cadre du projet «Patrimoine», l’association Bel Horizon procède actuellement à la formation d’intermédiaires du patrimoine. Trente étudiants en première année mastère du département d’architecture de l’USTO bénéficient de cette opération lancée depuis un an. Cette formation, qui se poursuivra jusqu’à octobre prochain, porte sur un volet théorique dédié à la connaissance des chartes internationales concernant le patrimoine, ainsi que la règlementation nationale et le cadre juridique portant sur la préservation, la protection et la valorisation du patrimoine. Un volet pratique est prévu dans cette formation et consistant en des sorties sur le terrain au niveau des sites archéologiques et historiques de la région. (APS)