Banque d’Algérie : La gestion des réserves de changes est sécurisée

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, a affirmé que la gestion des réserves de changes du pays était «sécurisée», que toute fluctuation de devises n'avait aucun impact sur les fondamentaux de l'économie nationale et que le dinar algérien s'était stabilisé progressivement à partir de juin 2016.

M. Loukal qui répondait aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la nation lors d’une séance plénière dans laquelle il a présenté le rapport sur la situation économique et financière du pays a affirmé que cette stabilisation a été favorisée par le recul de l'euro face au dollar. Tout en relevant que la situation économique était « très critique », M. Loukal a rassuré que le pays avait transcendé la crise grâce aux orientations du Président de la République Abdelaziz Bouteflika.

Revenant sur les mesures adoptées par le gouvernement notamment le paiement anticipé de la dette extérieure et la création du Fonds de régulation des recettes qui ont permis d'amortir le choc, le gouverneur de la Banque d’Algérie a soutenu que « sans ces mesures, le pays n'aurait pas été capable d'honorer ses engagements extérieurs ».

Les fluctuations des devises sur le marché mondial durant le premier semestre 2016 avaient été à l'origine d'une dépréciation du dinar, mais la monnaie nationale a repris face à l'euro avant qu'elle ne se stabilise à partir de juin 2016, a-t-il ajouté expliquant que la baisse des cours des matières premières d'une part et le recul de la valeur de l'euro face au dollar ont favorisé une reprise du dinar après les pertes essuyées au premier semestre 2016.

Il a également relevé qu’avec 70% des recettes du pays provenant de la zone euro, et des revenus du pétrole, dont les prix sont en hausse, étant libellés en dollars, cette situation n'est que bénéfique, assurant que cette tendance a été maintenue au premier trimestre 2017. Il a également considéré que le nouveau modèle économique basé sur la diversification des sources de richesses et articulé autour de secteurs stratégiques tels l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, l'industrie et d’autres secteurs productifs était de nature à préserver l'économie nationale des risques liés aux fluctuations des cours du pétrole. Les liquidités bancaires sont passées par deux étapes : La première est celle ayant précédé la baisse des prix de pétrole à partir de la deuxième moitié de l'année 2014, et la seconde est celle qui l'a suivie. Dans la première étape, la hausse des prix de pétrole a eu un impact positif sur les liquidités bancaires et le niveau de financement de l'économie par les banques était de l'ordre de 26% (crédits).



L’ouverture de bureaux de change est « prématurée et non prioritaire »



Mais avec le recul des cours des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, un processus d’érosion des réserves de change s'est enclenché induisant une baisse du volume des liquidités au niveau des banques. D'où, a-t-il étayé, le recours à des mesures pour l'approvisionnement des établissements bancaires dont le marché ouvert qui a constitué une réforme radicale pour garantir la pérennité du financement des banques.

Le système bancaire enregistre actuellement une dynamique d'expansion avec 26 banques actives (6 publiques et 20 privées représentant des banques mondiales) et 10 établissements financiers de leasing, a-t-il fait valoir. Ces établissements comptent quelque 1.500 agences, a-t-il indiqué précisant que la Banque d'Algérie exhortait les banques à intensifier leur présence pour couvrir tout le territoire national. Par ailleurs, mettant un point final aux spéculations sur le sujet, le gouverneur de la Banque d'Algérie a réitéré le fait que l'ouverture de bureaux de change était « prématurée » et ne constituait pas une priorité. « Les principaux motifs sont que le dinar algérien n'est pas convertible et que le pays ne connait pas une intense activité touristique », a expliqué spécifiant que ce genre d’initiative, « risque de provoquer un épuisement rapide des réserves de change du pays ». Concernant la revalorisation du montant de l'allocation touristique telle que demandée par un membre du Conseil de la nation, il a soutenu qu'elle n'était pas à l'ordre du jour dans le contexte économique actuel. Selon lui, en prenant en compte les 4 millions de détenteurs de passeports biométriques, une simple opération arithmétique renseignerait sur le montant de devises à mobiliser en cas d'une revalorisation de l'allocation touristique. « Il n'est pas question d'alimenter les économies étrangères (des pays destinataires des touristes algériens) alors que l'économie nationale a le plus besoin de ces devises », a-t-il soutenu Répondant à une autre question quant à savoir si la Banque d'Algérie envisageait de changer les billets de la monnaie nationale pour lutter contre le marché parallèle, M. Loukal a considéré que l'éradication du marché informel nécessitait plutôt la coordination des efforts entre les différentes administrations notamment fiscale et commerciale. Pour ce qui du taux de croissance prévu à hauteur de 6,5% à l'horizon 2020-2030, M. Loukal a considéré que plus l'économie sera diversifiée, plus l'assiette fiscale sera élargie se traduisant par une hausse des revenus fiscaux (hors fiscalité pétrolière notamment).

Soraya G.