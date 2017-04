Crise entre Washington et Pyongyang : L’ option militaire ?

La péninsule coréenne occupe de nouveau les devants de l’actualité internationale. Après la guerre des mots et les menaces à peine voilées, la tension s’est accentuée après l’envoi d’une armada de la flotte américaine dans la région suivi d’une déclaration du président américain sur un probable règlement de la crise sans l’apport de Pékin.Ainsi, un haut responsable US a affirmé ,hier, que Washington évalue leurs options militaires pour riposter à la poursuite du programme d'armement nord-coréen d’autant que l’administration américaine s'attend à ce que Pyongyang procède à un nouveau test, soit de missile balistique soit nucléaire, la question restant de savoir « quand ». « Les options militaires sont déjà en train d'être étudiées », a déclaré un conseiller en politique étrangère de la Maison Blanche. Pour maintenir ce climat de tension jamais atteint dans le bras de fer qui oppose les deux pays, Donald Trump a de nouveau prévenu que les Etats-Unis allaient s'occuper du « problème » nord-coréen, avec ou sans la Chine, alors que l'anniversaire aujourd’hui du fondateur du régime de Pyongyang pourrait être marqué par un nouveau test nucléaire ou tir de missile. « La Corée du Nord est un problème » qui « sera traité », a affirmé jeudi Donald Trump. Selon de nombreux observateurs, la Corée du Nord pourrait, à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, premier dirigeant du pays, procéder à un nouveau tir de missile balistique ou même à son sixième test nucléaire, tous deux interdits par la communauté internationale. De nombreux signes laissent penser que le site d'essai nucléaire de Punggye-ri est prêt pour un nouveau test souterrain, selon des experts du site 38 North et selon plusieurs responsables américains qui prétendent que, la Corée du nord aurait « apparemment placé un engin nucléaire dans un tunnel » qui pourrait être détonné aujourd’hui. Le président républicain répète inlassablement, depuis son élection, qu'il utiliserait toutes les options pour empêcher Pyongyang de se doter de missiles intercontinentaux capables d'exposer les Etats-Unis à une éventuelle frappe nucléaire, au risque d'une escalade militaire. La démonstration de force américaine a provoqué mardi une réaction du Nord, qui a dénoncé l'envoi «insensé» du groupe aéronaval et a prévenu qu'il était prêt pour la « guerre ».

Même Pékin tire la sonnette d’alarme sur un éventuel conflit armé entre Pyongyang et les Etats-Unis. « Un conflit pourrait éclater à tout moment », a averti hier le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Quiconque provoquerait un conflit dans la péninsule coréenne « devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix », a martelé le ministre chinois. Dans le dossier du nucléaire nord-coréen, « le vainqueur ne sera pas celui qui tient les propos les plus durs ou qui montre le plus ses muscles. Si une guerre a lieu, le résultat sera une situation dont personne ne sortira vainqueur », a prévenu M. Wang.

M. T. et agences