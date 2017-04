Dans la LUCARNE : Un Espagnol pour les verts

Notre football national avait opéré un changement assez important au niveau de la structure qui le gère depuis plusieurs années. Un nouveau président a été élu. Une façon de mettre en pratique une nouvelle politique visant à redonner à la formation toute son acception. Les tractations, dès le départ avaient buté sur la nomination du nouveau coach national, mais aussi du DTN. Il était question de Saâdane, mais les choses n’ont pu se concrétiser. On avait alors pensé à choisir d’abord le coach national avant celui du DTN. C’est ce qui s’est passé, puisque Zetchi avait déjà finalisé où il ne lui restait que l’officialisation. Entre-temps, un DTN a été désigné. Il s’agit de Fodil Tikanoune qui avait déjà eu, par le passé, à occuper ce poste à quatre reprises. Il n’a pas encore pris les choses en main qu’on commence à le «descendre en flammes». Des chaînes privées de TV n’ont pas été tendres avec ce choix. Finalement, «c’est la montagne qui accouche d’une souris», a-t-on dit. Ils ont ramené du «vieux pour faire du neuf». Il est clair que les «éternels insatisfaits» veulent frapper de nouveau et ne pas laisser le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, travailler comme il l’entend. Le MJS, représentant des pouvoirs publics, veut, lui aussi — comme il fait partie de ceux qui contribuent directement au financement du football national, mais surtout la FAF— a demandé à ce qu’il ait un droit de regard dans le choix et la finalisation avec le nouveau coach national. Le premier responsable du secteur du sport a raison d’adopter une telle attitude du fait qu’il met la «main à la poche» comme l’on dit. Les sportifs dans leur ensemble n’ont pas compris que ceux qui ont désormais les destinées du football national entre leurs mains ont mis beaucoup de temps avant de choisir le remplaçant de Leekens. Certains, pour ironiser peut-être, avaient affirmé qu’il s’agit presque d’un «secret d’Etat». En effet, on n’a rien voulu savoir, ni laisser «filtrer» la moindre information concernant le nom du futur sélectionneur des verts. Pourtant, tout le monde sait que le temps n’est pas en notre faveur, surtout qu’on aura un match très important contre le Togo de Claude Leroy au mois de juin (13) prochain rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Les observateurs et même les gens de la presse savaient seulement que le nouveau sélectionneur de l’Algérie sera espagnol. C’est dire qu’une fois n’est pas coutume, la filière française est totalement ignorée. D’ailleurs, il y eut même des démentis sur le site de la FAF concernant les éventuels contacts avec un vice-président de la FAF et le président de la FFF, Le Graet. Cela signifie en filigrane que certains n’étaient pas sur la même longueur d’onde avec le président Zetchi. Toujours est-il, il vient de l’annoncer officiellement, afin de couper court aux rumeurs et autres supputations de tout genre, le nom du nouvel entraîneur des verts. Il s’agit de Lucas Alcarez de Grenade. C’est vrai qu’il n’a pas entraîné ni des équipes nationales ni ayant des connaissances sur l’Afrique et son football. C’est vrai aussi que ceux qui avaient été virulents par le passé concernant le choix d’entraîneurs qui viendraient améliorer leurs cartes de visites, à l’instar de Gourcuff, sont pour le moment sur la défensive afin de ne pas «écorcher» Zetchi. Toutefois, ils donnent un peu de répit au président de la FAF avant de lui montrer où il s’est trompé. Ils attendront la prochaine sortie des verts contre le Togo avant de se prononcer et donner le fond de leurs pensées. L’espagnol, à l’étranger, avait juste entraîné l’équipe grecque du FC Aris Salonique. Il est clair que la sortie de ce technicien sera suivie avec attention, même s’il va vivre en Algérie pour superviser notre championnat national.

Hamid Gharbi