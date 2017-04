On est désormais fixé !

L’opinion sportive algérienne est enfin fixée : après plusieurs semaines de doute, de supputations, la fédération algérienne de football a levé le voile ce jeudi à midi sur l’identité du nouveau sélectionneur national. Sans surprise, c’est un Espagnol comme l’a affirmé le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi dès son intronisation à la tête de la fédération.

Reste le nom en question. Après avoir vu défiler toute une ribambelle de noms de techniciens espagnols, allant du renommé Juande Ramos à Joaquim Caparros en passant par Quique Sanchez Flores, c’est finalement Lucas Alcaraz qui a été nommé. Le technicien de 50 ans, qui était encore en poste à Granada CF (Liga Espagne) il y a une semaine, s’est engagé, mardi soir avec la fédération algérienne de football pour deux saisons avec deux autres en option, tributaires on l’aura compris des résultats qu’il réalisera avec l’EN.

En parlant des objectifs, il a été assigné logiquement à Lucas Alcaraez de qualifier l’EN au Mondial-2018 et la CAN-2019. Le nouveau sélectionneur national M. Lucas Alcaraz et en accord avec le président de la Fédération algérienne de football, viendra avec deux collaborateurs espagnols : un adjoint et un préparateur physique. L’adjoint est Jesus Canadas et le préparateur physique est Miguel Angel Campos.

Selon certaines informations, Kheireddine Zetchi voudrait adjoindre à ce staff espagnol un technicien algérien, en l’occurrence Mounir Zaghdoud, fraîchement débarqué de l’US Biskra en dépit d’un parcours positif à plus d’un titre.

L’opinion sportive algérienne s’est montrée circonspecte à l’annonce du nom du nouveau sélectionneur du fait qu’il ne fait partie du gotha des «grands entraîneurs du monde». Une certaine réserve est tout de même de mise dans la mesure où ceux qui suivent le football espagnol lui reconnaissent tout de même beaucoup de qualités, entre autres une discipline de fer, une rigueur tactique et une proximité avec ses joueurs, comme en a témoigné à juste titre Youcef Al Arabi, l’international marocain qui l’a côtoyé pendant des années à Granada CF.

En poste, comme nous le disions, à Granada CF, Lucas Alacarz a résilié son contrat, mardi dernier, pour mauvaise résultats. Son bilan est fait de 14 défaites, 6 matches nuls et 4 victoires. Il a été remplacé par celui qui était son assistant, en l’occurrence l’Anglais Tony Adams.

Lucas Alcarez est attendu à Alger mardi prochain. Outre la cérémonie protocolaire de la signature du contrat, comme le veut la tradition, le nouveau sélectionneur des Verts devrait donner sa première conférence de presse dans les quarante-huit heures qui suivront. Il a été convenu durant les négociations avec la FAF qu’il réside à plein temps à Alger ce qui veut dire qu’il entamera ses nouvelles missions dans la foulée en commençant dans un premier temps par s’imprégner des conditions dans lesquelles il devra évoluer durant son « mandat », puis éventuellement par une tournée européenne pour rencontrer et faire connaissance avec les cadres de l’EN. Enfin, il devra se pencher sur la préparation de la prochaine sortie des Verts en amical, selon toute vraisemblance le mois de juin prochain face à la Guinée à Alger. Bienvenido

M. Alcaraz !

Amar B.