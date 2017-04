Lucas Alcaraz, nouveau sélectionneur national

Le suspense n'a plus désormais de droit de cité. En effet, le président de la FAF, fraîchement installé, Kheireddine Zetchi, a tenu sa promesse de ramener un coach espagnol. Certes, il s'est entouré de toutes les précautions afin de ne pas faire «capoter» ses négociations avec le nouveau sélectionneur national.

C'est désormais officiel.

Il s'agit de l'enfant de Grenade, Lucas Alcaraz Gonzalez. C'est un entraîneur de presque 51 ans, puisqu'il est né le 21 juin 1966 à Grenade. Il a joué au sein de Grenade avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Il a entraîné des équipes de première et deuxième divisions espagnoles, à l'instar de Récréativo de Huelva, Cordoba, Almeira, FC Aris Salonique, Granada, Levanté... Il était jusqu'ici l'entraîneur de Grenade. Il ressort clairement qu'il n'a pas entraîné de «grosses pointures» où qu'il soit un coach très connu en Espagne. De plus, il n'a aucune sélection nationale dans son palmarès. Il reste sur ce plan sans aucune expérience et notamment dans le continent africain. Il est clair qu'aujourd'hui, comme l'avait dit certains analystes, connus pour être parmi ceux qui «tirent» plus vite que Lucky Luke, il faudra faire preuve de clémence quant au choix de Zetchi. Ils ont affirmé qu'il faut laisser du temps à cet entraîneur avant de le juger. C'est vrai, mais s'agit-il d'un point de vue «sincère». Car lorsqu'on avait nommé Gourcuff juste après le départ, à l'amiable, d'Halilhodzic, après le mondial brésilien en 2014, on avait descendu en flèches le français Gourcuff. C'est un bon signe de voir que l'opinion publique algérienne et aussi les techniciens font preuve de compréhension quant à l'arrivée de l'espagnol, Lucas Alcaraz. Il faut admettre que les algériens, dans leur ensemble, aiment le football hébérique. D'où le fait qu'ils adoptent des attitudes où ils donnent le primat à la compréhension en attendant ce que le terrain peut nous donner. Il est certain que Luca Alcaraz n'a pas un palmarès étoffé, sauf qu'il a fait accéder quelques clubs espagnols en Ligua1. Il est connu et c'est là, peut-être, sa force et l'importance de sa venue à la tête de notre sélection nationale, pour être très à cheval sur la discipline. Notre sélection nationale, faut-il le rappeler, avait souffert avec le problème d'indiscipline au point où certains n'ont pas hésité pour dire que c'est le

«vestiaire» qui fait et défait les entraîneurs, notamment avec le feuilleton Rajevac. Selon certains échos de spécialistes, mais aussi de joueurs qui avaient évolué sous la coupe de ce technicien, diront qu'il s'agit de quelqu'un qui «ne veut pas perdre». Il est trop exigeant de ses joueurs au point où ils les obligent à défendre tous. Il avait connu des problèmes avec Brahimi lorsqu'il jouait à Grenade par ce qu'il ne défendait pas assez. A côté de tout cela, il faut admettre que si Zetchi l'a choisi, c'est par ce qu'il a certainement des qualités. En effet, c'est un professeur dans la «tactique et stratégie» à l'école espagnole de football. Le fait qu'il soit sans un grand CV du fait qu'il n'a pas entraîné des équipes nationales, mais aussi qu'il ignore totalement le continent africain et surtout son football, ne signifie pas qu’il ne va pas réussir. Toutefois, comme il s'agit d'un coach à «poigne et à forte personnalité», il peut réussir, pour peu que les joueurs répondent présent et l’aident dans sa tâche. Ceci dit, il a signé son contrat à Barcelone d'une durée de deux années.

La CAN 2019 fait partie de ses objetcifs. Il lui a été demandé aussi de vivre à Alger afin de bien superviser les joueurs évoluant surtout dans le championnat algérien. Certains ont affirmé que si Zetchi a fait venir Alcaraz, c'est par ce qu'il n'avait pas l'embarras du choix. Les grands noms ne courent plus les rues, puisqu'ils sont pris. Toujours

est-il, il peut réussir s'il sera aidé par tous dont la presse.

H. G.