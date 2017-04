REGARD : L’obésité : un mal qui s’installe

De plus en plus, on s’éloigne des bonnes habitudes alimentaires, de l’activité sportive. La sédentarité, vient mettre aussi son grain de sel pour compliquer, sans doute, les choses, à l’heure où on devient très dépendants de la voiture, dans nos déplacements. Ces facteurs, en fait, n’ont pas été, sans conséquence sur notre santé. On se porte mal, avec tout ce qu’on nous fait ingurgiter tous les jours. Les nouvelles marques de boissons qui nous font des clins d’œil, c’est un fait, mettent notre corps dans tous ses états. Ceci, est très clair aujourd’hui, avec ces enfants en surpoids qui développent, malgré leur jeune âge, le diabète. L’obésité, devient, un véritable problème de santé publique. Les chiffres sont effarants et la tendance à prendre des kilos se confirme, de jours en jours. Des études le confirment, tout comme les spécialistes qui vont jusqu’à tirer la sonnette d’alarme sur l’ampleur prise par ce mal. Notre régime alimentaire, encouragé par des annonces publicitaires a carrément fait de beaucoup d’entre-nous, des boulimiques, au vrai sens. On ne se soucie guère de la qualité et du contenu de notre assiette. C’est un fait, on consomme trop de sucre, trop de gras. Nous sommes les meilleurs, les « Rois » même de l’excès. Les mauvaises habitudes encore et toujours resurgissent, chaque fois pour nous malmener, à longueur de journée. Les règles élémentaires d’une nourriture saine sont bafouées par des parents absents qui se contentent peu de ce que mangent leurs enfants. Le résultat : une obésité criarde. Il suffit de circuler dans nos rues ou encore aller faire un tour dans nos écoles, pour voir à quel point l’indice de masse corporelle de nombreux enfants est élevé, pour ne pas dire inquiétant. Aujourd’hui, les dégâts des chips, des chocolats, du ketchup et bien sûr de la mayonnaise sont là, visibles, un peu partout et il est plus que temps de revoir notre copie car il y va de notre santé. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir ?

Samia D.