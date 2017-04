Selon une étude sur l’ostéoporose à Alger

L’ostéoporose et le psoriasis sont des affections qui continuent de susciter le débat pour proposer de meilleurs traitements aux patients. Ces deux maladies sont dues à la destruction de la structure osseuse qui entraîne une fragilisation vis-à-vis du risque de fractures, surtout les fractures de la hanche, du rachis et du poignet qui sont les plus fréquentes.

Les recommandations internationales et prise en charge de l’ostéoporose en pratique médicale, le ratio calcique et statut de la vitamine D chez les femmes ménopausées en Algérie et la mise à jour sur le rapport bénéfice risque de la supplémentassions combinée calcium vitamine D, destiné à compléter une alimentation carencée, ont été au centre de l’intérêt d’une rencontre scientifique, organisée jeudi dernier au centre international des conférences (CIC), Club des Pins.

Placée sous le thème de «calcium-vitamine D: le socle de la prise en charge de l’ostéoporose», cette journée scientifique est le résultat de l’interaction continue avec les praticiens algériens qui a permis de passer en revue tous les aspects liés à cette affection qu’est l’ostéoporose. Cette pathologie dont l’origine étymologique est « poros » qui signifie trou en grec, une affection caractérisée par la diminution de la masse osseuse et la destruction de la structure osseuse, entraînant une fragilisation vis-à-vis du risque de fractures, surtout les fractures de la hanche, du rachis et du poignet qui sont les plus fréquentes. Ce processus est un phénomène physiologique lié au vieillissement qui est, dans l’ostéoporose, exagéré par différents facteurs extrinsèques et intrinsèques (par exemple, un déficit en estrogène lors de la ménopause, une carence en calcium et vitamine D).

C’est ainsi que la professeure Samira Lehtihet du Service de Rhumatologie de l’EHS Douéra a présenté une étude qui a révélé l’ampleur de l’insuffisance en vitamine D et la faible ration calcique de l’ensemble de la population des femmes ménopausées âgées de 45 ans et plus. Elle a fait remarquer que dans une région d’Alger, l’étude a fait ressortir une insuffisance en vitamine D dans 85,2% des cas. La plupart du temps, l'ostéoporose apparaît chez les personnes âgées de 65 ans et plus, mais elle peut survenir plus tôt. Elle touche environ 40% des femmes à partir de 50 ans liée essentiellement aux effets de la ménopause.

Un problème majeur de santé publique

Selon les spécialistes, l'ostéoporose et les fractures dont elle est la cause constituent un problème majeur de santé publique en raison de la morbidité, des incapacités, de la détérioration de la qualité de vie et de la mortalité qui en résultent.

De son cote, la professeur Fella Hanni du Service Rhumatologie du CHU Bab El Oued a évoqué les dernières recommandations internationales de la prise en charge de l’ostéoporose et leurs aspects pratiques en Algérie où la place de la supplémentassions en calcium-vitamine D est préconisée pour la prévention des fractures ostéoporotiques chez les femmes ménopausées.

Evoquant le traitement de cette maladie grave les participants ont cité à l’occasion la production d’un médicament au niveau du site industriel de Constantine à savoir (Ideos) qui est indiqué dans la correction des carences combinées calcium-vitamine D.

Un second produit, absent du marché national et indiqué dans les traitements d’infections gynécologiques, est aussi produit à Constantine par les deux partenaires. A ce titre, le directeur nord Afrique du laboratoire Inotech, Karim achaibou a indiqué que « l’usine, issue d’un partenariat algéro-français, a mis sur le marché en novembre dernier le médicament produit localement qui est le Polygynax .»

900.000 cas de psoriasis avec des conséquences visibles et psychologiques importantes

M. Achaibou a souligné que « l’installation de l’usine a été décidée depuis trois ans et a obtenu, il y a exactement une année, l’autorisation de fabriquer le produit, grâce aux facilités accordées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ce partenariat algéro-français permet d’améliorer la qualité des médicaments produits localement et de réduire la facture d’importation des médicaments », a-t-il précisé

Pour rappel, ce symposium a été organisé, à l’occasion de la production localement d’IDEOS au niveau du site industriel de l’UPC Constantine.

Il y a lieu de rappeler, qu’en plus ostéoporose, d’autres maladies touchent un nombre de personnes tel que le psoriasis qui affecte 900.000 cas avec des conséquences visibles et psychologiques importantes.

Selon les spécialistes « la reconnaissance du psoriasis est un enjeu majeur pour convaincre les autorités sanitaires de faciliter sa prise en charge ». Cette maladie, faut-il le rappeler n’est pas une maladie de peau bénigne, contrairement à ce que pensent encore de trop nombreuses personnes. Il faut savoir que le psoriasis est une affection cutanée chronique de cause inconnue. Il est constitué de plaques rouges. Non contagieux, ne mettant jamais la vie en danger, le psoriasis peut, en revanche, être grave sur le plan psychologique en cas d’atteinte étendue et très visible au visage, au dos et aux mains.

Les spécialistes plaident en faveur de la reconnaissance de cette pathologie comme une affection de longue durée. Cette reconnaissance permettra, selon eux, un accès plus facile à l’ensemble de l’arsenal thérapeutique et une meilleure qualité de vie. Il faut noter que 50% des personnes atteintes de cette maladie ne se soignent pas. Or, dans ces cas précisément, le recours aux soins est très important. D’autant que sur le plan du traitement, les progrès sont constants grâce à la découverte de nouveaux médicaments permettant souvent des rémissions complètes et prolongées

Wassila Benhamed