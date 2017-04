Mascara : Arrestation d’un voleur impliqué dans plusieurs vols de véhicules

Les éléments de la Brigade de Police judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara sont parvenus en fin de semaine dernière à neutraliser un individu âgé de 20 ans impliqués dans plusieurs affaires de vols par effraction ainsi que des vols de véhicules, à travers lesquels ils ont mis la main sur des appareils électroménagers, ainsi que différents autres effets et des sommes d’argents dérobés à des taxis. Les faits remontent à la fin du mois de février dernier, lorsqu’un chauffeur de taxi s’est présenté devant la cinquième sureté urbaine pour déposer une plainte suite à un vol dont il a été victime ayant ciblé son véhicule et à travers lequel l’auteur avait mis la main sur une somme de 2.000 DA. Une enquête a alors été ouverte sur le champ en vue d’élucider l’affaire. Les éléments de la police scientifique se sont donc rendus sur les lieux et ont procédé au prélèvement des empreintes digitales sur le véhicule en question. Le traitement des empreintes sur le Système automatique de reconnaissance des empreintes digitales (AFIS) a permis d’identifier le suspect qui a été arrêté après des investigations intensifiées. Il a avoué durant l’enquête les faits qui lui sont reprochés ajoutant être derrière deux autres vols similaires dans lesquels il avait subtilisé deux sommes d’argent dépassant les 70.000 DA. L’enquête a aussi permis d’établir son implication dans d’autres vols de domiciles où il a dérobé des appareils électroménagers à savoir une télévision plasma, un appareil photo, une caméra, un vélo, des bouteilles de gaz ainsi que d’autres effets. Une procédure judiciaire a alors été instruite à l’encontre en vertu de laquelle il a été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui l’a placé en détention.

Saisi de 140 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Sureté de daira de Tighennif ont procédé à l’arrestation d’un individu âgé de 42 ans avec la saisie d’une quantité de 140 unités de divers types. Les faits remontent à l’après-midi d’avant-hier, lors de patrouilles de sécurité, un véhicule a été appréhendé par les éléments de la police et soumis au contrôle, ce qui a permis de mettre la main sur une quantité de 140 unités de boissons alcoolisées de divers types réparties en 134 unités de bière et 6 unités de Vodka, ainsi qu’une somme d’argent de 3.600 DA, considérée comme revenu de cette activité illicite. Le suspect a alors été immédiatement conduit au poste de police où une enquête a été ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’encontre du mis en cause qui a été présenté devant le parquet du tribunal de Tighennif et placé par la suite, en détention.

A. Ghomchi