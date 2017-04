« Nori » le cordonnier : « Ma boutique, ma richesse »

L’histoire du jeune vieux Bouragba Nordine dit « Nori », cordonnier de son état et que nous sommes allés rencontrer dans sa boutique adossée à un mur de l’histoire illustre de la ville, reflète bien le parcours ardu de « Cheikh Saci » , son père qui, 70 ans durant, cloîtré dans un espace réduit non loin de là, à su ancrer en ses enfant les valeurs du travail et la « noblesse » de ce métier, au lendemain du retour de son service militaire qu’il accomplissait dans les années 40 à Forbach.

A peine sa mémoire bousculée par le rappel de certains faits d’antan, voila que Nori assis sur son tabouret de toujours, lunettes pendants à peine à ses yeux et marteau à la main, revient très vite à la charge pour nous évoquer l’histoire « d’un père qui s’est accompli dans la pauvreté, domptant des décennies durant un cuir dur de peau mais toujours fier de d’arracher à la sueur de son front le peu qu’il nous ramenait pour survivre. Un bon père qui nous appris le métier et surtout les valeurs du travail et de la dignité ». Nous lance notre interlocuteur qui sans tarder nous fait l’éloge de sa boutique acquise en 1996 : « C’est petit mais c’est bien, que me faut il de plus, le plus important c’est ce que j’arrive à travailler dans un espace aussi exigu, sans gros moyens et surtout ne pas tendre la main. J’estime que ma richesse réside dans ma bonne réputation à Sétif. Celui qui ne connaît pas Nori le Cordonnier, ne connaît pas Ain Fouara ».

Ain Fouara, qu’il n’a en effet, jamais quitté des yeux, été comme hiver alors qu’il n’avait d’espace au tout début de 1981 à 1996, avant d’acquérir sa baraque, qu’un pilier qui n’est plus de ce monde lui aussi et auquel il s’adossait chaque jour que dieu faisait, durant plusieurs années : « C’était mon adresse, c’était mon pied à terre. J’étais là qu’il vente qu’il neige ou qu’il pleuve », des sacrifices qui lui ont permis comme il le dit avec fierté de scolariser et faire vivre ses 7 enfants qu’il espère amener vers une situation meilleure que la sienne, nous montrant du coup ses mains usées, rugueuses et noircies par « ce cuir défriché par l’homme et la nature et qu’il tente tant bien que mal de réparer». Il ne cache pas sa fierté d’avoir accompli son service national et d’avoir connu bien des amis d’ici et d’ailleurs quand il nous conte le vieux Sétif, ses 4 salles de cinéma qui ne sont plus là dans « une ville que les effets du progrès et la modernité ont conquis ». Un regard perçant par-dessous ses lunettes épaisses et une dernière avant de revenir à ses œuvres : « J’ai honte de demander à quelqu’un de me payer un café. »

F. Zoghbi