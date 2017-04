4e Edition du Mariage Collectif à Bechar : Marque de reconnaissance à l’association El-Ihssane

L’Association de Solidarité Sociale El Ihssane de Béchar vient d’organiser, comme à son habitude, le mariage de 30 couples, qui pourront convoler en justes noces, grâce à cet élan de solidarité. A cette occasion, une cérémonie de bénédiction de ce mariage, à laquelle ont pris part de nombreux fidèles et en présences des familles des nouveaux mariés, a eu lieu à la Mosquée Aïcha Oum El Mouminine, suivie d’un dîner offert en leur honneur.

Une manifestation, la quatrième depuis son instauration par cette association, qui aura également permis aux imams intervenants, de rappeler aussi bien les bienfaits du mariage, que d’inciter les croyants à concourir à de telles entreprises, au moment où l’on sait que bien de jeunes ne peuvent s’unir, en raison de la cherté de la vie, notamment des exigences et des dots des mariées, le plus souvent financées par le futur époux. Une marque de reconnaissance et de considération n’aura pas manqué d’être dirigée à l’égard des bienfaiteurs de l’association, grâce auxquels les nouveaux mariés ont bénéficié d’une aide financière pour concrétiser le rêve de tous les jeunes, à savoir pouvoir trouver « sa moitié ».

Ramdane Bezza