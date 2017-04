Solidarité : Dons pour des familles nécessiteuses d’El-Menea

Un don de prés de 12 tonnes de produits alimentaires, cartables, chaussures et couvertures, destiné à des familles nécessiteuses de la région d’El-Menea, a été fait jeudi par l’association humanitaire "Tadjemi" de la commune d’El-Atteuf (Ghardaïa), en collaboration avec l’association "Wissal" d’Alger, a-t-on constaté.

Pas moins de 230 familles nécessiteuses des communes d’El-Menea et de Hassi El-Gara ont été ciblés par cette action humanitaire initiée dans le cadre d’une caravane de solidarité dénommée ‘‘adorateur d’Allah’’.

Dans une déclaration à l’APS en marge de la cérémonie de remise de ce don, organisée en présence des autorités locales, a précisé que cette action s'inscrit dans le cadre des efforts visant le développement de la solidarité avec les familles nécessiteuses et l’encrage de la culture de la citoyenneté auprès des algériens, a indiqué à l’APS le président de l’association Tadjemi, Mohamed Benyoucef, en marge de la cérémonie de remise de ce don, organisée en présence des autorités locales.

Elle s’inscrit également dans le cadre des actions sociales menées par les deux associations (Tadjemi et Wissal) au profit des catégories nécessiteuses, notamment dans les domaines du soutien social et de santé, a ajouté M.Benyoucef. (APS)