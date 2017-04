Paroles d’urnes : Notre sort…

Sous toutes les latitudes et de tous temps les élections législatives drainent moins de monde que d'autres échéances électorales. C'est un fait. Et à chaque rendez-vous avec les urnes, chez nous, les pouvoirs publics exhortent les citoyens à exprimer leur voix, le chemin le plus court et direct vers la démocratie. Cette démarche incitative met en exergue la réelle volonté d'avancer et de gagner du terrain sur l'obscurantisme et le sous-développement. Tous les moyens sont mis en branle, de l'espace d'expression libre aux commissions de surveillance et de contrôle. L'effervescence affichée sur les médias et les réseaux sociaux aurait été saine et dénoterait l'émergence de notre société vers l'univers du développement, si les limites de bienséance n'eurent été largement dépassées. Nous n'y sommes pas encore, dommage. L'invective prend souvent le dessus sur le débat démocratique. L'argument économique ou social est remplacé par le règlement de compte gratuit. Ce qui devrait prendre l'allure du solennel, se transforme en mauvaise pièce de boulevard. Fort heureusement, cette caricature n'est pas tapie à tous les coins du débat. Les formations les plus crédibles dans le paysage national appellent à la participation de tous, quelle que soit l'orientation politique. L'équation est simple : par l'urne passera votre message, votre volonté et votre choix. L'abstentionnisme ne fera qu'enfoncer notre jeune démocratie dans des tunnels sombres et incertains, et les souvenirs encore frais d'une décennie affreuse doivent donner à réfléchir deux fois mieux qu'une. Il est « normal » par ailleurs que nos ennemis ragent devant nos multiples avancées dans plusieurs domaines et il ne desserreront pas la mâchoire devant une telle occasion (élections) pour couler leur fiel dans les interstices. Les prochains jours nous éclaireront davantage sur les ambitions des uns et des autres, leurs visions de la gestion du pays et surtout de la sincérité de leur engagement. D’ici là, certains « ténors » se seront essoufflés de prêcher la fuite en avant et la politique du tamis.

Suffit les vieilles rengaines improductives, nous sommes assez grands et nous possédons tous les outils modernes pour pouvoir et savoir décider de notre sort et surtout de celui de nos enfants !

Lahbib Dahmouni