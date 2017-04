Avis d’élécteurs : Les femmes refusent qu’on vote à leur place

Elles seront 10.654.426 électrices, soit un taux de 45,82% à se rendre aux urnes le 4 mais prochain. Quelle attitude adopteront ces femmes face à ce scrutin ? Quelles sont leurs attentes par rapport à la prochaine Assemblée ? La sécurité des femmes. C’est la première exigence d’une génération qui a vu comment la violence à leur égard a pris de l’ampleur... Les droits à l’égalité, à la liberté, à l’éducation, et le droit au respect dans l’intégrité physique ou morale, et ce dans la plupart des régions de l’Algérie, voilà l’autre revendication des électrices algériennes vis-à-vis de ceux qu’elles vont élire. «Je compte me rendre dans le bureau de vote quelques heures après son ouverture, et ce pour me permettre de me dégager de cette tâche, car si je patiente jusqu'à l’après-midi, je risque, comme pour les autres scrutins, d’être prise de paresse et ne pas accomplir ce devoir», nous dit Malika, mère de famille. Et d’ajouter : «Je refuse qu’une tierce personne vote à ma place et me défalque ma voix… même si aucune des promesses des candidats ne m’a vraiment convaincue, mon choix doit se faire.»

« Ce qui est sûr, c’est que je vais voter pour une femme candidate, elles seront peut être meilleurs, plus intègres et moins corrompues», affirme Hamida, enseignante. «J’ai assisté à une rencontre avec une femme candidate d’un parti politique, elle avait cette volonté farouche de montrer qu’elle et les autres candidates de sa liste seront à la hauteur. Visiblement au courant de la réalité locale, ces candidates ont réussi à mettre le doigt sur les insuffisances, sans verser dans la démagogie ni dans les promesses creuses et vides», estime Hamida.



Les députés doivent être d’une moralité sans faille



Pour cette avocate bien éclairée, «la différence se fera remarquer dans la bonne ou mauvaise gestion, dans l’intégrité des élus et leur bonne foi». «Les organisations professionnelles, les représentants syndicaux, les artistes, les chefs d’entreprise, les simples citoyens se découvrent, à l’occasion de cette élections législative, une âme politique. Cet intérêt grandissant pour les sièges de l’Assemblée populaire nationale traduit-il une prise de conscience des Algériens quant à l’action parlementaire ? Ou est-ce tout simplement l’ambition de profiter de tout ce à quoi ouvre droit la députation dans notre pays ?» s’interroge l’avocate. Cette moudjahida, présente à tous les rendez-vous électoraux, ne conçoit pas que «les Algériens refusent de s’impliquer et se plaignent par la suite qu’il n’y ait pas de changement». «Je ne connais pas trop les candidats qui se sont présentés, et encore moins les partis politiques, mais cela ne constitue nullement une raison pour ne pas voter», renchérit-elle. Conscientes et exigeantes, les électrices s’accordent toutes pour estimer que l’Algérie est dans l’urgence d’une austérité partagée et d’une moralité sans faille de ceux qui auront à siéger à l’Assemblée.

Farida Larbi