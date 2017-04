M. Messahel reçoit une délégation américaine de la Commission de Défense de la Chambre des représentants

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a reçu, à Alger, une délégation américaine de la Commission de Défense de la Chambre des représentants, conduite par Mark Morehouse, conseiller du président de la Commission, Mac Thornberry, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette audience, à laquelle a pris part Mme Joan A. Polaschik, l’ambassadeure des États-Unis d’Amérique à Alger, «la situation au Sahel, des crises régionales affectant la sous-région, ainsi que l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ont été passées en revue», a précisé le communiqué. À cette occasion, a indiqué la même source, M. Messahel a développé l’approche algérienne en matière de «résolution des conflits, fondée sur la solution politique, à travers le dialogue inclusif, la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme». Le ministre a, également, fait état de «l’expérience algérienne en matière de déradicalisation, et du rôle de la démocratie dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme».