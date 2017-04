Alliances islamistes : présence en force

Les partis d’obédience islamiste, à savoir l’alliance l’union « Ennahdha - Al Adala - El Binaa », et l’alliance « MSP-FC », ont continué, hier, encore, au 4e jour de la campagne, à investir le terrain en sillonnant les différentes régions du pays, afin de convaincre les citoyens à aller voter pour leurs candidats le 4 mai prochain. Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a estimé à Ain Témouchent que l’Algérie avait besoin d’une politique de bonne gouvernance et de compétences se mettant au service de l’intérêt public. Représentant de l’Union Ennahda-El Adala-El Bina, Mohamed Douibi, a souligné, que l’Algérie dispose de moyens et ressources importantes et qu’elle a besoin d’une politique de bonne gouvernance et de compétences pouvant servir l’intérêt public et assurer la prospérité du pays. Il a également estimé que ces compétences doivent proposer des projets au service de la société et du développement comme ils doivent donner la priorité aux préoccupations des citoyens.

Pour lui, les candidats proposés par l’Alliance qu’il représente présentent toutes ces qualités. Dans ce sens, il a appelé les citoyens à voter pour ces candidats crédibles et compétents prêts à être au service du pays et du citoyen. Par ailleurs, Mohamed Douibi a insisté sur l’importance et la responsabilité du député appelé à promulguer des lois et à contrôler l’action du gouvernement. Il a également rappelé que l’Alliance prône le dialogue avec le peuple pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Les élections du 4 mai prochain sont une occasion pour réaliser cet objectif, a-t-il estimé. Réitérant l’attachement de l’Alliance au changement pacifique par les urnes, Douibi a mis en garde contre "toute tentative de fraude, de pression ou de chantage" à l’encontre des partis politiques, estimant que c’est au citoyen de choisir le parti qui doit siéger au parlement. De son côté, le président du Mouvement El Binaâ, membre de l'Alliance, Mustapha Boumehdi, a exprimé le souhait de voir le pays se doter d’un parlement "légitime et crédible, capable de contribuer à sortir le pays de la crise", tout en appelant les formations politiques engagées dans la course électorale à s’éloigner du discours haineux et l’exclusion de l’autre.

Salima Ettouahria