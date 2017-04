FNA : Le boycott, une atteinte à la souveraineté

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a affirmé à Bechar, que le boycott des élections était «une atteinte à la souveraineté du peuple». S’exprimant lors d’un meeting de campagne pour les législatives, M. Touati a affirmé que le boycott des élections constitue «une atteinte à la souveraineté du peuple dans ses choix électoraux et un acte qui ne lui permet pas de contribuer à l’édification d’un Etat de droit et de justice’’. Le leader du FNA n’a pas manqué d’adresser de vives critiques aux partis de l’opposition qui prônent le boycott des élections législatives du 4 mai prochain, estimant que par leur position, ils «démontrant leur faiblesse dans la mobilisation des citoyens». Le FNA, a-t-il dit, «pratique une opposition différente de celle des autres formations politiques qui cherchent à discréditer l’Etat», expliquant que le rôle de son parti «est de mobiliser et convaincre les citoyens à se rendre massivement aux urnes et choisir librement leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale (APN) et non pas de discréditer les institutions de la République». Le FNA, à travers sa participation aux élections du 4 mai, se fixe pour objectif de «rétablir l'autorité du peuple à travers une Assemblée élue qui doit avoir la suprématie constitutionnelle sur l’exécutif», a-t-il souligné. Evoquant le phénomène de «l’argent sale» dans les campagnes électorales, ainsi que celui la corruption, M. Touati a estimé que «c'est la dégradation du pouvoir d'achat et du niveau de vie des travailleurs qui est à l'origine de la recrudescence de ces phénomènes», d’où, a-t-il dit, «la nécessité d’un meilleur choix de candidats pouvant contribuer à l’éradication de ces fléaux». M. Touati a émis le souhait que les élections du 4 mai soient «un moyen pour le peuple de contribuer au changement politique et au renforcement des institutions élus de l’Etat algérien, appelant les citoyens à «voter massivement» pour les candidats de son parti.