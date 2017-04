Couverture médiatique : Un expert de l’UE en visite à El Moudjahid et à l’APS

Un membre de la mission d’expertise électorale de l’Union européenne, Javier Gutierrez, expert en médias, a rendu visite hier au journal El Moudjahid en vue de s’enquérir des conditions de la couverture médiatique de la campagne électorale.

L’expert a indiqué, lors d’une entrevue avec le président-directeur général, M. Achour Cheurfi, entouré de ses proches collaborateurs, que le travail de la mission dont il fait partie consiste à évaluer, à travers une analyse technique, les différents éléments du processus électoral et le paysage médiatique algérien vu le rôle essentiel des médias. M. Gutierrez a ajouté que la mission de l’UE, composée de quatre experts, s’attelle à discuter durant 40 jours (du 4 avril au 15 mai) à travers le territoire national, avec tous les acteurs concernés par les élections législatives, des questions techniques relatives aux différents aspects de cet évènement. La veille, il a rencontré le directeur général de l’APS, M. Kacha, qui lui a expliqué que l’agence, qui s’adresse aussi bien aux médias qu’au grand public, couvre tous les évènements liés aux élections qui se dérouleront dans les 48 wilayas et à l’étranger, sous le sceau de l’équité et sans restriction.

Un Desk centralisé dédié à ces législatives a été mis en place au niveau du siège pour recevoir l’ensemble des couvertures médiatiques de la campagne à travers le territoire national et à l’étranger.