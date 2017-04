Notre Forum, Organisation Nationale des Victimes du Terrorisme et Ayants Droit : voter un acte citoyen

La présidente de l’Organisation nationale des victimes du terrorisme et des ayants droit (ONTVAD) a choisi le Centre de presse d’El Moudjahid, pour lancer quatre grands messages. Le premier destiné aux citoyens sur l’importance de l’acte de voter, le deuxième à la société civile pour une grande implication, le troisième à cette «poignée» de voix qui appellent au boycott du scrutin du 4 mai prochain, et enfin un appel à l’adresse des pouvoirs publics leur revendiquant la révision de la loi régissant les associations, et la création de la Maison de la société civile.

Mme Rabha Tounsi, parlent toujours avec le cœur. Ce qui rend ses sorties médiatiques émouvantes. Ses discours, ne sont pas transcrits sur des feuilles. Elle s’adresse à l’auditoire d’une manière spontanée et très convaincante. Elle aime aussi rappeler, à tous les amnésiques, l’Algérie des années 90. Des années marquées par le sang, la peur, et une tragédie nationale que l’Algérie a su surmonter en adoptant la Réconciliation nationale prônée par le Président de la République et plébiscitée par le peuple en 2005. Et c’est parce que l’on connaît le tribut payé par toute la nation, qu’aujourd’hui, l’ONVTAD a décidé de faire barrage à ces voix qui prêchent dans les eaux troubles, et appellent les Algériens à déserter les unes. Leur objectif est de voir l’effondrement des institutions algériennes et semer les chaos. Des chaînes TV, émettant de l’étranger leur servent de tribune pour déverser toute leur haine et montrer au grand jour leur rêve de voir le pays englouti par le chaos. Sans aucune casquette politique, ou calculs politiciens, cette organisation est présente sur tout le territoire national avec des membres et des adhérents qui refusent de voir l’Algérie sombrer, encore une fois, dans l’effusion de sang, va investir le terrain pour appeler les citoyens à accomplir leur devoir électoral. « notre mission n’est pas de nous substituer aux partis politiques, ou de défendre le programme politique des uns ou des autres », a expliqué, Mme Rabha Tounsi, qui a voulu porter des clarifications. Des éclaircissements doivent être apportés, surtout en matière de rôle de la société civile. A ce propos, elle explique, que l’Organisation qu’elle préside, a déjà entamé des campagnes de proximité, pour présenter l’acte de voter comme un acte citoyen et un vecteur de stabilité du pays. Une stabilité sérieusement menacée et ardemment défendue par les éléments de l’Armée nationale populaire et les autres services de sécurité qui méritent tous les hommages de la nation. Les secrétaires de wilaya qui ont déjà entamé la campagne de sensibilisation, ont souligné que les citoyens sont très réceptifs pour peu qu’on leur présente des arguments convaincants. Le but en fait n’est pas de motiver la population à participer aux élections en vue, de changer le personnel politique, mais la campagne de sensibilisation tend à encourager, notamment les jeunes à se rendre aux urnes. Cette campagne sera élargie aux réseaux sociaux, pour mieux contrecarrer les « boycotteurs », qui selon Mme Tounsi, ne représentent qu’eux-mêmes. Ce qu’il faut relever, est l’ONVTAD, est la première association qui se lance dans cette campagne. Ce qui fera dire à sa présidente, qu’en Algérie la société civile ne joue pas son rôle, et qu’elle est en hibernation. On dénombre quelques 80.000 associations, mais sans grande utilité, pour ne pas dire occasionnelles d’autant plus, qu’ailleurs la société civile est en mesure de proposer des réponses aux principaux défis de la société, estime la présidente de l’ONTVA.

Dans ce sillage, elle revendique la création de la Maison de la société civile, pour disposer d’un espace de rencontre et de concertation entre les représentants du mouvement associatif. Cependant, elle n’a pas manqué d’appeler les pouvoirs publics à revoir la loi régissant les Associations pour séparer le bon grain de l’ivraie. Concernant cette infime partie, qui appelle au boycott du scrutin du 4 mai prochain Mme Rabha Tounsi, ne va pas avec le dos de la cuillère envers ces voix qui font beaucoup de bruit, alors qu’ils ne sont pas représentatifs, et parce qu’il défendent des intérêts obscurs, qu’ils auront en face, l’Organisation des Victimes du terrorisme et des ayant-droits engagée d’une manière forte pour défendre l’Algérie et ses institutions.

Nora Chergui