FLN : Élan de sympathie pour M. Ferroukhi

Dans son appel à la population algéroise, la tête de liste d’Alger du FLN, M. Sid-Ahmed Ferroukhi promet de déployer toute son énergie pour concrétiser les objectifs du programme du parti et du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers le renforcement de la stabilité du pays, le maintien de la paix et de la souveraineté nationale. Il est pour le renforcement d’une démocratie sereine et apaisée et la valorisation du patrimoine humain.

M. Ferroukhi s’engage à être le serviteur et le porte-voix des Algérois auprès des hautes autorités.

Il se dit qu’il fait partie des porteurs des messages des martyrs qui se sont sacrifiés pour leur patrie, pour assurer la continuité de leur œuvre. Pour lui, le front de libération nationale n’a pas besoin d’être présenté, « ses réalisations concrètes sur le terrain » témoignent des réalisations de ses militants femmes et hommes. Le rôle de tout candidat, dira t-il, est de défendre toutes les franges de la société. « Le citoyen a besoin d’être écouté, d’être pris en charge, d’avoir des réponses, d’être tranquillisé et ne plus avoir affaire à des personnes qui font des promesses sans les tenir »

Selon M. Ferroukhi, il est primordial de redonner confiance à ce citoyen qui se trouve toujours dans l’engrenage « des promesses occasionnelles, des projets sans lendemain, d’une demande sans retour… » Pour lui « le changement viendra avec « l’implication de toute la population » pour construire un avenir meilleur et prospère. La référence s’acquiert, dira t-il de notre culture, de notre histoire, de notre amazighité et de notre islam pour arriver au nouveau modèle de développement comme il est stipulé dans la constitution.

Ainsi, la tournée dans les artères d’Alger est menée au pas de charge, mais le candidat s’arrête souvent pour échanger avec les passants et répondre à leurs questions. A l’aise, il a acquis la sympathie des citoyens. Apostrophé, il a prêté une oreille attentive à ces Algérois qui réclamaient plusieurs choses, en l’occurrence un toit décent, la propreté des quartiers, l’insertion des jeunes dans le monde du travail…. Bien entendu, en 4 jours et lors de la tournée du candidat FLN et de sa procession à travers les différents quartiers du centre d’Alger, et en arrivant vers différentes communes, tel que la place des Asphodèles (Ben Aknoun), El Biar, 1er Mai, place des Martyrs, la Grande Poste…, on constate de jour en jour que les critiques ne sont presque pas présentes à l’encontre de sa personne et de son travail. Bien au contraire les citoyens veulent le connaitre et on les entend dire « Chkoun hada wach rah ydir » (c’est qui ce Monsieur ? qu’est ce qu’il fait ?) c’est là, qu’il intervient en toute simplicité et gentillesse pour leur expliquer qu’il est présent pour eux. Qu’il est la tête de liste du parti du FLN à Alger. Il a entre autre fait une halte nostalgique avec les pêcheurs de la pêcherie d’Alger où un accueil chaleureux lui à été réservé. Ces travailleurs de la mer témoignent de sa bonne gestion du secteur qui a été « sinistré » avant son arrivée. Ils disent que lui « a redonné vie et que grâce à lui, ils ont pu être valorisés ». Ils citent à titre d’exemple l’application d’une retraite, la sécurité sociale, la carte Chifa, sans parler de la voie du dialogue. « Notre soutien pour M. Ferroukhi est incontesté ».

On entend par contre des phrases mi-aigres, mi-douces qui ont fusé ici et là, lancées par des anonymes de passage. Ces critiques se sont cependant diluées dans l’accueil qui lui a été réservé par les commerçants et les citoyens. Avec sa simplicité il essaye de satisfaire tout le monde. Cette volonté d’être au contact de la population et de mener une campagne de proximité a été achevée pour cette 4e journée par le meeting qu’il a tenu à El Biar, où dès son entrée dans la salle, les youyous stridents et de forts applaudissements lui ont été réservés.

Kafia Ait Allouache