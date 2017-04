PT : « Redessiner la carte politique du pays »

Pour le troisième jour de campagne, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a investi la wilaya de Constantine, bastion traditionnel du PT, lequel était représenté lors de la précédente mandature par deux de ses députés. Oratrice chevronnée, la leader travailliste n’a pas mis longtemps à entrer dans le vif du sujet, faisant la part belle au volet social qui se situe, à ses yeux, au centre des préoccupations des citoyens. «Si ce début de campagne électorale est en demi-teinte, c’est que les citoyens sont inquiets par rapport à l’érosion de leur pouvoir d’achat. Ce désintérêt dénote un manque de confiance dans le gouvernement et aussi dans les partis», a-t-elle martelé, ajoutant que «les élections sont un état d’esprit, et qu’il faut, malgré tout, croire en la possibilité d’un changement». Louisa Hanoune n’a, en outre, pas raté l’occasion d’épingler les élus de la majorité sortante, accusés d’«avoir imposé une politique d’austérité dirigée contre le peuple, et qui est en train de tirer la classe moyenne vers le bas». Selon elle, cette politique «menace de réduire à néant les acquis sociaux arrachés de haute lutte par les travailleurs». Pour la SG du PT, si son parti est majoritairement élu à l’APN, il veillera prioritairement à rendre effective la souveraineté de la Constitution, «de manière que les droits et devoirs de tout un chacun soient clairement établis», de même qu’il axera son action sur la consécration de la séparation des pouvoirs, particulièrement l’indépendance de l’appareil judiciaire. Dans tous les cas, les députés PT «se battront pour conquérir de nouveaux droits et faire barrage à toute velléité de prédation de l’économie nationale». Enfin, Louisa Hanoune a minimisé la portée de l’abstention : «Ce phénomène n’est pas typiquement algérien, et touche tous les pays du monde. Cependant, au regard de la conjoncture nationale, régionale et internationale, l’acte de voter peut représenter un moyen de réhabiliter le militantisme et de redessiner la carte politique du pays.»

Issam B.