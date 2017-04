FFS : « Un vote massif, rempart contre la fraude » 

Lors d’une conférence de presse organisée hier à Constantine, le secrétaire national du Front des forces socialistes, Abdelmalek Bouchafa, a estimé qu’une forte participation aux élections législatives constituerait un rempart contre la fraude et devrait contribuer à la réhabilitation de la pratique politique. «Il faut sensibiliser le maximum de citoyens en ce qui a trait à l’importance de l’acte de voter, car l’abstention ne sert, en fait, que les intérêts du pouvoir, et la promotion de l’acte politique est la seule voie permettant un changement en douceur», a-t-il déclaré, à partir du siège local du FFS, ajoutant qu’au niveau de son parti, et malgré toutes les réserves émises, est prônée une pratique d’opposition et de la politique au service des intérêts des Algériens. «Notre participation à ces élections découle de ce principe, car cette échéance est importante pour le devenir de l’Algérie en tant qu’État et nation», dit-il. Revenant sur le programme du FFS, Abdelmalek Bouchafa a expliqué : «Nous devons reconnaître que le régime n’a produit que des impasses, aussi nous considérons que la crise actuelle est politique et éthique, avant d’être économique et sociale. À partir de là, nous avons axé notre programme sur deux points : l’approfondissement des débats concernant l’initiative du parti consistant à fédérer toutes les forces du changement autour d’un projet national, ainsi que la prise en charge des sujets intéressant les citoyens, à l’exemple de la santé, l’université, l’indépendance de la justice.»

I. B.