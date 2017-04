TAJ : « Un programme alternatif pour l’Algérie »

Le président du parti Tajamoue Amal El-Djazaïr (TAJ), Amar Ghou, a affirmé, à Batna, que sa formation politique disposait d’un programme «alternatif» pour l’Algérie et le citoyen. Animant un meeting populaire à la maison de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa de Batna, dans le cadre des prochaines législatives, M. Ghoul a indiqué que le nouveau programme de son parti va œuvrer à «assurer un essor civilisationnel, économique et politique». Il a considéré, en ce sens, que «le programme de TAJ est complet, s’inspirant des profondes préoccupations des citoyens, dont essentiellement le logement, le chômage et le transport». Le président de TAJ a précisé avoir consacré un «pan important» de son programme aux catégories vulnérables, aux personnes handicapées, et accordé une «place particulière aux jeunes, dont on attend beaucoup, lors du scrutin, à l’issue duquel nous aspirons à décrocher la première place», a-t-il dit. M. Ghoul a également affirmé que son parti compte élaborer une «carte politique forte», dont l’État et le citoyen auront besoin, et qui donnera un souffle nouveau à toutes les catégories dans le cadre d’une «coexistence positive et fraternelle, à travers le renforcement des fruits de la réconciliation nationale».