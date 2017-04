Campagne électorale législative, secteur agricole : Cheval de bataille des partis

Le secteur agricole fait l'objet d'un traitement particulier dans les programmes et discours des partis politiques, qui font de la relance de ce secteur, leur cheval de bataille, lors de la campagne électorale en vue des législatives du 4 mai 2017. Le différentes formations politiques ont ainsi souligné la nécessité de diversifier l'économie nationale, en développant davantage le secteur agricole, pour ne plus dépendre de la rente pétrolière.

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a indiqué, lors d'un meeting populaire à El-Oued, que la libération de l’économie nationale de la dépendance au pétrole requérait de promouvoir l’investissement, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il a mis l’accent sur la nécessité de continuer à booster l’investissement dans le secteur agricole dans ses deux volets, végétal et animal, en tant qu’investissement seul à même de garantir l’autosuffisance alimentaire. M. Ouyahia a plaidé pour le principe de l’équilibre régional, sans distinction, en matière d’investissement, appelant à arrêter des programmes de soutien à l’investissement dans les zones montagneuses, à l’instar des programmes d’investissement consentis pour les régions des Hauts-Plateaux et du sud du pays. De son côté, le président du Front El-Moustakbal (FM), Abdelaziz Belaïd, a affirmé que sa formation politique aspirait à l’édification d’une économie forte et d’une agriculture réussie. Il a appelé à la nécessité d'ouvrir la voie aux jeunes, notamment les diplômés universitaires, pour la mise en valeur des terres agricoles et leur exploitation dans la production agricole, en leur apportant le soutien nécessaire. Le président du parti Tajamoue Amel El-Djazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a annoncé, pour sa part, lors d'un meeting populaire à M’sila, que sa formation politique a élaboré un programme économique s’appuyant sur le développement agricole, notamment dans cette wilaya connue pour ses terres cultivables. M. Ghoul a promis qu'il ne ménagera aucun effort, dans le cas où le TAJ sera représenté dans le futur Parlement, pour appeler le gouvernement «à étendre au plus vite les superficies des terres irriguées cultivables». Il a rappelé, à ce propos, que «les terres valables à l’agriculture dépassent 1.700.000 hectares dans cette wilaya, dont seulement 12% sont actuellement exploités», assurant que son parti va «concourir à encourager les agriculteurs à étendre les superficies des terres agricoles et de fourrage, en vue de réduire la facture des importations». D'autres formations politiques, à l'image du Front de libération nationale (FLN) et du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), ont consacré, dans leur programme électoral, de grands chapitres au secteur. Le FLN a souligné, ainsi, l'importance de développer les régions rurales en leur permettant d'accéder aux nouvelles technologies pour une meilleure exploitation des terres agricoles. Pour ce parti, ces moyens technologiques constituent un enjeu «crucial» pour assurer un meilleur rendement dans le domaine agricole, indiquant que la stratégie du FLN vise la protection des terres agricoles et l'élargissement des terres irrigables. Il s'agit aussi, pour le FLN, de procéder à l'introduction des nouvelles techniques d'irrigation, notamment dans les grandes exploitations agricoles, tout en œuvrant au développement des terres agricoles dans les régions sahariennes et montagneuses. Le RCD a exposé, dans son programme, les grandes lignes de sa stratégie de «redynamisation» du secteur de l'agriculture. Pour lui, il faut nécessairement développer le secteur de l'eau, pour assurer une plus grande performance de la production agricole. «Il faut une productivité plus forte avec moins d’eau disponible», explique ce parti qui propose «une réforme de fond» afin de regrouper les terres agricoles. L'ambition de ce parti est de mettre en place un mécanisme juridique et financier permettant l’acquisition de toutes les surfaces provenant d’un héritage par l’héritier exploitant, et prévoir l’acquisition de toutes les surfaces agricoles inexploitées par l'Office chargé du foncier agricole.

-------------//////////////////////

Avis d’élécteurs

Les femmes refusent qu’on vote à leur place



Elles seront 10.654.426 électrices, soit un taux de 45,82% à se rendre aux urnes le 4 mais prochain. Quelle attitude adopteront ces femmes face à ce scrutin ? Quelles sont leurs attentes par rapport à la prochaine Assemblée ? La sécurité des femmes. C’est la première exigence d’une génération qui a vu comment la violence à leur égard a pris de l’ampleur... Les droits à l’égalité, à la liberté, à l’éducation, et le droit au respect dans l’intégrité physique ou morale, et ce dans la plupart des régions de l’Algérie, voilà l’autre revendication des électrices algériennes vis-à-vis de ceux qu’elles vont élire. «Je compte me rendre dans le bureau de vote quelques heures après son ouverture, et ce pour me permettre de me dégager de cette tâche, car si je patiente jusqu'à l’après-midi, je risque, comme pour les autres scrutins, d’être prise de paresse et ne pas accomplir ce devoir», nous dit Malika, mère de famille. Et d’ajouter : «Je refuse qu’une tierce personne vote à ma place et me défalque ma voix… même si aucune des promesses des candidats ne m’a vraiment convaincue, mon choix doit se faire.»

« Ce qui est sûr, c’est que je vais voter pour une femme candidate, elles seront peut être meilleurs, plus intègres et moins corrompues», affirme Hamida, enseignante. «J’ai assisté à une rencontre avec une femme candidate d’un parti politique, elle avait cette volonté farouche de montrer qu’elle et les autres candidates de sa liste seront à la hauteur. Visiblement au courant de la réalité locale, ces candidates ont réussi à mettre le doigt sur les insuffisances, sans verser dans la démagogie ni dans les promesses creuses et vides», estime Hamida.



Les députés doivent être d’une moralité sans faille



Pour cette avocate bien éclairée, «la différence se fera remarquer dans la bonne ou mauvaise gestion, dans l’intégrité des élus et leur bonne foi». «Les organisations professionnelles, les représentants syndicaux, les artistes, les chefs d’entreprise, les simples citoyens se découvrent, à l’occasion de cette élections législative, une âme politique. Cet intérêt grandissant pour les sièges de l’Assemblée populaire nationale traduit-il une prise de conscience des Algériens quant à l’action parlementaire ? Ou est-ce tout simplement l’ambition de profiter de tout ce à quoi ouvre droit la députation dans notre pays ?» s’interroge l’avocate. Cette moudjahida, présente à tous les rendez-vous électoraux, ne conçoit pas que «les Algériens refusent de s’impliquer et se plaignent par la suite qu’il n’y ait pas de changement». «Je ne connais pas trop les candidats qui se sont présentés, et encore moins les partis politiques, mais cela ne constitue nullement une raison pour ne pas voter», renchérit-elle. Conscientes et exigeantes, les électrices s’accordent toutes pour estimer que l’Algérie est dans l’urgence d’une austérité partagée et d’une moralité sans faille de ceux qui auront à siéger à l’Assemblée.

Farida Larbi

------------////////////////////

Paroles d’urnes

Notre sort…



Sous toutes les latitudes et de tous temps les élections législatives drainent moins de monde que d'autres échéances électorales. C'est un fait. Et à chaque rendez-vous avec les urnes, chez nous, les pouvoirs publics exhortent les citoyens à exprimer leur voix, le chemin le plus court et direct vers la démocratie. Cette démarche incitative met en exergue la réelle volonté d'avancer et de gagner du terrain sur l'obscurantisme et le sous-développement. Tous les moyens sont mis en branle, de l'espace d'expression libre aux commissions de surveillance et de contrôle. L'effervescence affichée sur les médias et les réseaux sociaux aurait été saine et dénoterait l'émergence de notre société vers l'univers du développement, si les limites de bienséance n'eurent été largement dépassées. Nous n'y sommes pas encore, dommage. L'invective prend souvent le dessus sur le débat démocratique. L'argument économique ou social est remplacé par le règlement de compte gratuit. Ce qui devrait prendre l'allure du solennel, se transforme en mauvaise pièce de boulevard. Fort heureusement, cette caricature n'est pas tapie à tous les coins du débat. Les formations les plus crédibles dans le paysage national appellent à la participation de tous, quelle que soit l'orientation politique. L'équation est simple : par l'urne passera votre message, votre volonté et votre choix. L'abstentionnisme ne fera qu'enfoncer notre jeune démocratie dans des tunnels sombres et incertains, et les souvenirs encore frais d'une décennie affreuse doivent donner à réfléchir deux fois mieux qu'une. Il est « normal » par ailleurs que nos ennemis ragent devant nos multiples avancées dans plusieurs domaines et il ne desserreront pas la mâchoire devant une telle occasion (élections) pour couler leur fiel dans les interstices. Les prochains jours nous éclaireront davantage sur les ambitions des uns et des autres, leurs visions de la gestion du pays et surtout de la sincérité de leur engagement. D’ici là, certains « ténors » se seront essoufflés de prêcher la fuite en avant et la politique du tamis.

Suffit les vieilles rengaines improductives, nous sommes assez grands et nous possédons tous les outils modernes pour pouvoir et savoir décider de notre sort et surtout de celui de nos enfants !

Lahbib Dahmouni

-----------------//////////////////

Le scrutin avancé de 5 jours à l’étranger

Les représentations diplomatiques et les services consulaires de l’Algérie à l’étranger sont autorisés à avancer de 120 heures la date de la tenue du scrutin des législative qui, s’agissant du territoire nationale est fixé pour le 4 mai. Cette décision d’avancer de 120 heures, soit de 5 jours, la date d’ouverture de l’opération du vote pour la communauté algérienne établie à l’étranger a été validée à la demande des chefs des représentations diplomatique et des services consulaires, comme c’est précisé d’ailleurs dans le contenu du Journal officiel n° 22 publié le 9 avril dernier. La même décision a fait l’objet en outre d’un arrêté interministériel signé par M. Ramtane Lamamra, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et son collègue au gouvernement, M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. Il est précisé en outre dans la même édition du Journal officiel que cette décision d’avancer la date de scrutin pour la communauté algérienne basée à l’étranger s’inscrit en vertu de l’article 33 de la loi organique relative au régime électoral. Cette même décision sera en outre affichée aux sièges des ambassades et consulats dix jours au maximum avant la date d’ouverture du scrutin, est-il également dans le même document officiel. Avancer de 120 heures l’ouverture du scrutin des législatives à l’étranger, cela signifie que si ces élections sont fixées le jeudi 4 mai en Algérie, notre communauté établie à l’étranger serait éventuellement conviée à élire les futurs députés de l’Assemblée nationale dès le samedi 29 avril, sinon le lendemain, dimanche, au plus tard.

Dans la même optique, il est à signaler que parmi les partis qui ont confectionné des listes de candidatures à l’étranger, il est essentiellement question des formations politiques les plus en vue sur l’échiquier national que sont le FLN et le RND et auxquelles il faut ajouter le TAJ, parti d’Amar Ghoul, qui concourt avec 4 listes en France. D’autre part, et pour revenir au contenu du Journal officiel n° 22, il est également fait état dans ce document d’un second arrêté interministériel, également signé par les deux ministres MM, Lamamra et Bedoui et portant sur la désignation des deux assistants des membres de la commission électorale des résidents à l’étranger chargés de centraliser les résultats définitifs du vote pour les législatives. Les deux assistants en question sont MM. Fateh Halilou et Abdelghani Amara, est-il indiqué de même source. A travers ces nouvelles dispositions parues dans le dernier Journal officiel, ce qu’il y a lieu de retenir, c’est surtout le fait que les hautes autorités n’ont pour ainsi dire rien laissé au hasard en termes de préparation du prochain scrutin non pas à l’intérieur du pays mais également à l’étranger. Reste l’enjeux de convaincre les électeurs d’ici et d’ailleurs de se rendre aux urnes, et bien évidemment, il s’agit là de l’affaire de tous les candidats en lice.

Karim Aoudia

-----------------/////////////////

Aujourd’hui

RND

Aujourd’hui :

Ain M’lila : Meeting (10h), animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia.

Annaba : Meeting (14h), animé par Ahmed Ouyahia.

Demain :

Skikda : Meeting (10h), animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia.

Constantine : Meeting (14h), animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Oyuahia.

Alger : Meeting à la salle omnisports Mohamed Zoubiri (Sidi Mousa) (15h), animé par le membre du bureau national et porte parole du parti Sedik Chihab.

PT

Aujourd’hui :

Mostaganem : Meeting à la maison de la culture Oueld Abderahmane-Kaki (14h30), animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

Demain :

Sidi Bel Abbes : Meeting à la salle omnisports Adda Boudjlal (10h), animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

Ain Témouchent : Meeting à la salle omnisports Ben Djrid El Arbi (15h), animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

ANR

Aujourd’hui :

El Alma : Meeting au centre culturel Djilani Mebarki (15h30), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.

Demain :

Djelfa : Meeting à l’office d’APC pour la culture et tourisme (10h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.

Brida (w. Laghouat) : Meeting à la salle Mahouta (16h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.

FNA

Aujourd’hui :

Adrar : Meeting (9h), animé par le président du parti, Moussa Touati.

Demain :

Ain Salah : Meeting (9h), animé par le président du parti, Moussa Touati.

Front El-Moustakbel/

Aujourd’hui:

Bejaïa : Meeting (15h), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.

Demain :

Jijel : Meeting (10h), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.

Mila : Meeting (15h), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.

FLN

Aujourd’hui :

Tizi-Ouzou : Meeting à la maison de la culture Mouloud Mamri (13h30), animé par le SG du parti, Djamel Ould Abbès.

Demain :

Alger : M. Sid-Ahmed Ferroukhi, tête de liste FLN de la wilaya d’Alger organisera

aujourd’hui des visites de proximité au cimetière d’El Alia (10h30), commune de Bouzareah (14h) et visite des communes de la circonscription de Dar El Beida (17h).

FAN

Aujourd’hui : Alger : Meeting au centre culturel Aissa-Messaoudi (APC Hussien Dey) (15h) et centre culturel Debah Cherif (APC El Madania) (15h), animé par le président du Front, Ahmed Ben Abdessalem.

PLJ

Aujourd’hui : Mascara : Meeting à la maison de la culture Abi Ras Nasari (14h), animé par le président du parti Mohamed Saïd.

Demain : Biskra : Meeting à l’APC de Ouled Djelal (10h), animé par le président du parti Mohamed Saïd.

MSP

Demain:

Relizane : Meeting (10h), animé par le président du parti, Abderrazak Mokri.

Mascara : Meeting (15h), animé par le président du parti, Abderrazak Mokri.

Mostaganem : Meeting (17h), animé par le président du parti, Abderrazak Mokri.

TAJ

Aujourd’hui :

Sidi Bel Abbes : Meeting à la salle omnisports « 24 février » (10h), animé par le président du parti, Amar Ghoul.

Ain Témouchent : rencontre avec les citoyens (16h), animé par le président du parti, Amar Ghoul.

FFS

Aujourd’hui :

Médéa : Meeting à la maison de la culture Hassan El hassani centre ville (14h), animé par le premier secrétaire national.

Demain :

Dellys (w. Boumerdès) : Meeting au centre cultuel Mohamed Chouikh (15h), animé par le Membre du Conseil d'administration, Ali Askri.