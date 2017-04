Partenariat public-privé : Un projet de loi en préparation

«Un groupe de travail interministériel qui planche sur le projet de loi régissant le partenariat public (PPP) a été présenté au gouvernement une première mouture» , a indiqué, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ministre des Travaux publics et des Transports par intérim.

M. Abdelmalek Boudiaf, qui a présidé les travaux d’un atelier sur le partenariat public privé, qui se sont tenus au Cercle de l’armée – Béni Messous, a fait savoir que ce projet de loi qui est en préparation, concernant le partenariat public-privé, peut offrir une alternative intéressante pour le financement des projets.

Aussi, «cette rencontre, organisée sur le thème «Partenariat public-privé», traduit l’émergence d’une vision nouvelle dans la conception du service public et son mode de financement, privilégiant la mise en place de partenariats productifs dans la gestion des projets d’intérêt général», a expliqué le ministre.

Selon M. Boudiaf, le PPP permettra la rationalisation des dépenses publiques en fonction des priorités, ainsi que la satisfaction des besoins des populations, notamment en matière d’accès à des infrastructures répondant à des exigences de qualité souvent à des besoins sous-régionaux, voire internationaux.

Le responsable a indiqué qu’aujourd’hui, le secteur des Travaux publics et des Transports envisage le recours à des solutions alternatives et complémentaires, pour mobiliser des ressources financières nécessaires à la pérennité de son développement.

Dans ce contexte, il a affirmé que les pouvoirs publics sont disposés à mettre en place des mécanismes de facilitation, pour permettre une meilleure approche du développement du secteur et une plus grande ouverture aux opérateurs nationaux et étrangers dans le financement, la réalisation et la gestion des infrastructures, dans le cadre d’une démarche économique rationnelle et un partenariat fructueux, avec un transfert de savoir-faire, notamment les concepts de management et les outils de montage financier.

De son côté, M. Demba Ba, représentant de la Banque mondiale en Algérie, a affiché la disponibilité de cette banque à renforcer son accompagnement dans la promotion des PPP comme outil alternatif au budget de l'État dans le financement des projets d'équipements publics.

M. Olivier P. Fermond, expert à la Banque mondiale, a, quant à lui, énuméré dans son exposé les avantages liés au PPP comme outil de financement alternatif, tels l'accélération et la multiplication des investissements d'infrastructures, la libération d'une bonne partie des ressources financières et humaines publiques, l'amélioration de la qualité du service public, l'optimisation des coûts et délais de réalisation, ainsi que le transfert du savoir-faire vers le secteur public .

Détaillant les avantages et les inconvénients de pareille démarche, l’expert explique que afin d’éviter les dépassements, de s’assurer que le partenaire privé livre et exploite les actifs du projet dans les délais, cela suppose que la maîtrise des coûts est souvent une meilleure gouvernance. «Cette réduction du coût des risques constitue le principal moyen d’optimiser le rapport coûts-résultats du secteur public, et, dans le cadre de PPP réussis, elle compense généralement toute augmentation de coût résultant d’un financement par emprunts privés et non par emprunts publics», a-t-il dit.



M. Boudiaf sur le chantier de l’aéroport



En marge du séminaire, Abdelmalek Boudiaf a eu à se déplacer à Dar El-Beida, pour inspecter l’état d’avancement des travaux d’extension de l’aéroport international Houari-Boumediene, qui, selon M. Allache Tahar, directeur général de l'aéroport d'Alger, ont atteint 70%. «Il ne reste plus que les travaux de finition», a-t-il indiqué.

Le ministre des Travaux publics et des Transports par intérim a fait savoir que la réception de la nouvelle aérogare internationale d’Alger en 2018 permettra à cet aéroport de devenir un hub régional et continental de transit de voyageurs, et un trait d’union entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et d’autres destinations. «La nouvelle aérogare d’Alger, qu’on veut un hub aérien, sera dotée de toutes les infrastructures d’accompagnement, en catering, en fret et en hébergement, lui permettant d’être conforme aux standards internationaux», a-t-il enfin précisé.

Sarah A. Benali Cherif