AADL-1 : Le quota de 3.000 logements entièrement livré

L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) achèvera, avant la fin de la semaine en cours, l’opération de remise des clefs du quota de 3.000 unités de logements de type location-vente prévus pour le mois d'avril au niveau de la capitale, a déclaré à El Moudjahid, le chargé de la Communication au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

M. Ahmed Madani signalera cependant que « les bénéficiaires de ces logements ont toute la latitude de prendre possession de leurs logements dans l’immédiat, soit, dès réception des clefs, ou alors de reporter l’occupation de leurs appartements pour des raisons inhérentes, très souvent, à la scolarité de leurs enfants».Il faut savoir que ces 3.000 logements se déclinent comme suit : 1.200 unités à El Kerrouche (Réghaia), 911 à Semrouni (Ouled Fayet), 400 à Ouled Fayet, site II, et 350 à Ain El Malha. L'AADL a, faut-il le rappeler, entamé début avril courant, l'opération de remise des clés de logements de type location-vente qui s’inscrivent dans le programme AADL 2001-2002. En tout et pour tout, pas moins de 40.000 nouvelles unités au titre du programme «AADL 2001-2002» seront distribuées, avant la fin du premier semestre 2017.

Il convient de signaler cependant que d’autres livraisons sont prévues durant la fin du mois d’avril courant mais aussi au mois de juin 2017. La livraison prochaine, attendue vers la fin du mois, sera en fait de « la plus grande opération de distribution de logements AADL » et concernera grand nombre de wilayas du pays ; la capitale y compris. A noter, l’opération de remise des clefs aux bénéficiaires du premier programme l’AADL ne prendra fin qu’une fois que le dossier AADL 1 soit entièrement clos. Selon un communiqué rendu public cette semaine par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville, « soixante-deux souscripteurs du programme AADL 2001/2002 ont été rayés des listes des bénéficiaires de logements de type location-vente au niveau d'Alger durant le mois d'avril courant, après des opérations de contrôle du fichier national du logement ».



62 souscripteurs rayés des listes des bénéficiaires des logements AADL à Alger



Cette même source précise que les opérations de vérification effectuées du 30 mars au 2 avril ont concerné 2.591 souscripteurs du programme 2001/2002 bénéficiaires de logements AADL dans les sites d'Ain Melha, Djenane Sfari, Ouled Fayet (plateau sud) et El Kerrouche (Réghaia). Sur le site d'Ouled Fayet, le fichier national a révélé la présence de 30 indus souscripteurs sur un total de 1.019 souscripteurs concernés par la vérification. Quinze ont déjà bénéficié de logements des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), 3 d'une aide de la Caisse nationale du logement, 2 ayant bénéficié de logements du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, 4 détiennent des permis de construire et 5 touchés par les mesures de régularisation dans le cadre de la loi 15/08. A El Kerrouche (Réghaia), l'opération qui a englobé 1.038 souscripteurs a fait ressortir que 24 n'ouvraient pas droit dont 16 ayant bénéficié de logements de l'OPGI, 3 ayant perçu une aide de la Caisse nationale du logement et 5 autres retenus au titre des mesures de régularisation de la loi 15/08. Sur le site d'Ain Malha, l'opération de vérification a touché 45 souscripteurs dont trois cas révélés positifs.

Un souscripteur ayant bénéficié d'un logement de l'OPGI, au autre détenant un permis de construire alors que le troisième cas a été traité par les mesures de régularisation de la loi 15/08. Pour ce qui est du site de Djenane Sfari, le contrôle qui a concerné 489 souscripteurs a révélé 5 cas positifs. Il s'agit en l'occurrence de 2 souscripteurs ayant bénéficié de logements de l'OPGI, un autre détenant un permis de construire. Un autre souscripteur ayant touché une aide de la Caisse nationale du logement et le dernier cas ayant fait l'objet d'un traitement par les mesures de régularisation de la loi 15/08. Les services du ministère de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville effectuent des opérations de contrôle rigoureuses à la faveur du fichier national sur l'ensemble des listes des bénéficiaires des différentes opérations de distribution et ce dans le but de destiner les logements aux personnes ouvrant droit et en exclure les usurpateurs.

Soraya Guemmouri