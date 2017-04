M. Sellal reçoit Le ministre éthiopien des AE : des relations stratégiques et efficaces

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyehu. Cette audience «a permis de procéder à l’évaluation des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le volet politique et celui lié à la coopération économique», précise la même source. Saluant la «qualité» de la relation politique qui unit les deux pays et «qui demeure marquée par une longue tradition de dialogue et de concertation», le Premier ministre a exprimé le souhait de voir le volet de la coopération économique «gagner en consistance», ajoute le communiqué. Au plan international, et après avoir abordé des questions d’intérêt commun liées à l’évolution de certains dossiers, la rencontre a été l’occasion d’un échange de vues sur la situation politique et sécuritaire prévalant dans l’ensemble de la sous-région. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et des ministres éthiopiens du Commerce et de l’Élevage et de la Pêche. Les relations entre l’Algérie et l’Éthiopie sont «stratégiques et très efficaces», notamment au plan politique, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyhu. «En dehors des pays voisins, l’Algérie figure parmi les quelques pays avec lequel nous entretenons une relation stratégique», a déclaré le chef de la diplomatie éthiopienne, à son arrivée à Alger. «Nos relations bilatérales au plan politique sont très efficaces, et nous avons beaucoup à faire au plan économique», a-t-il souligné, ajoutant que sa visite en Algérie sera l’occasion pour hisser ces relations «au plus haut niveau». Le ministre éthiopien a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. (APS)