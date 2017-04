Forum émirati des femmes d’affaires : Renforcement des relations

La présidente du Forum émirati des femmes d’affaires, Sheikha Hind bint Abdulaziz Al Qassimi, a exprimé, à Alger, la volonté du forum de renforcer ses relations avec l’Algérie dans tous les domaines, notamment dans le secteur économique. Dans une déclaration à la presse, au terme de l’audience que lui a accordée le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, Sheikha Hind Al Qassimi a indiqué avoir «évoqué les relations entre l’Algérie et les Émirats arabes unies sur le plan économique. Le ministre nous a fait part que des projets importants sont en cours de réalisation par des hommes d’affaires émiratis en Algérie. Nous allons nous aussi soutenir cette idée et œuvrer à augmenter le nombre des hommes et des femmes d’affaires en Algérie». «Nous aspirons au renforcement des relations, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan culturel et social», a-t-elle ajouté. Pour sa part, M. Bouchouareb a qualifié les relations entre l’Algérie et les Émirats arabes unis de «privilégiées» dans tous les domaines, notamment dans le secteur économique, celles-ci ayant connu un «saut qualitatif» depuis 1999, relevant, par la même occasion, le rôle du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le renforcement de la confiance entre les deux pays et le lancement d’importants projets communs. «Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation, et le gouvernement est disposé à réunir les conditions pour améliorer l’investissement et renforcer les relations bilatérales», a conclu le ministre.