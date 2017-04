Travaux sur le câble sous-marin : Coupure généralisée d’Internet demain

L’opérateur Algérie Télécom informe sa clientèle que le réseau internet sera fortement perturbé dans la journée de vendredi, une coupure est prévue entre 1h et 18h, pendant laquelle le trafic internet sera plus ou moins arrêté.

Cette coupure intervient, selon Abderraouf Hammouche, chef de département médias et relations publiques de la direction de communication d’Algérie Télécom, suite à l’incident qui s’est produit le 6 mars 2016, où la chambre d’atterrissement du câble sous-marin SMWE4 a failli être inondée par les vagues, avec la montée du niveau de la mer. Incident qui n’a été rattrapé que grâce à l’intervention rapide des agents d’Algérie Télécom, assistés par ceux de la direction des travaux publics, pour protéger les installations et éviter une crise majeure.

Algérie Télécom a initié la démarche avec le SMW4, pour le déménagement de la chambre d’atterrissement avec le MECMA qui a programmé cette opération du 11 avril au 27 avril 2017. Une installation située actuellement de manière dangereuse à proximité de la plage, et soumise ainsi aux aléas de la nature.

Selon la même source, ce déménagement comprend deux étapes : la construction d’une nouvelle chambre, celle-ci a été installée par d’Algérie Télécom à 100 mètres de la plage. Il s’agit du transfert du câble vers cette nouvelle enceinte. Cette seconde étape nécessite l’intervention d’un bateau câblier, capable de sortir le câble des eaux et de le déplacer légèrement, en toute sécurité.

Algérie Télécom a réussi à obtenir l’entrée d’un navire câblier, appartenant à la société partenaire « ELETTRA », pour la durée du 11 au 27 avril 2017, a expliqué le représentant d’Algérie Télécom. Ainsi, et afin de réduire au maximum le désagrément à ses clients, l’opérateur a convenu, avec le MECMA, que la phase la plus cruciale de l’opération, à savoir la coupure du câble et son re-branchement à la nouvelle enseigne, sera pour vendredi 14 avril. Afin de pallier aux pertes économiques pour les clients entreprises, le trafic de ces derniers sera optimisé et canalisé sur les deux câbles reliant Alger à Palma (ALPAL) et Annaba à Bizerte. Cette opération permettra à long terme de garantir la sécurisation de ce câble sous-marin, pour un débit internet sûr et sécurisé définitivement, et d’éviter la récurrence des coupures et des perturbations à l’avenir, en raison, notamment des conditions météorologiques dégradées enregistrées dans le bassin méditerranéen.

Dans cette optique, la direction générale d’Algérie Télécom présente à sa clientèle ses excuses pour les désagréments qui pourraient éventuellement survenir sur le trafic internet durant la journée de demain, vendredi 14 avril 2017.

Il convient de rappeler que le câble sous-marin de fibre optique SEA-ME-WE 4 reliant Annaba à Marseille a été déterré, en mars 2016, au niveau de la plage de Sidi Salem (wilaya d’Annaba), suite aux dernières intempéries enregistrées au niveau de la côte est algérienne. Aussi, en octobre 2015, ce même câble entre Annaba et Marseille avait été coupé par un bateau panaméen, ce qui a engendré des perturbations de la connexion ADSL sur l’ensemble du territoire national, ce qui a fait perdre à l’opérateur historique 600 millions de dinars (5.580.000 dollars). L’incident avait causé d’importantes perturbations sur le trafic internet international du pays.

Mohamed Mendaci