Regard, générosité : un geste quotidien

Les Algériens méritent certainement les étoiles du mérite devant un cri de détresse. Sensibles, jusqu’à la moelle, à la douleur de l’autre, ils se dépensent, à fond pour la bonne cause. Ils sont prêts à sacrifier leur temps, partager le peu d’argent dont ils disposent pour rendre le sourire à ceux qui souffrent. En fait, rien ne peut les arrêter lorsqu’il est question de porter assistance à une personne en situation difficile. Le malheur des autres, fait leur… malheur. Les épreuves les plus dures, la mutation de la société, la crise financière tout comme les budgets des ménages sont gérés à tire-boulette, par les temps qui courent, n’ont pas altéré la fibre de mansuétude et de solidarité. Ce qui est arrivé, il y’a un jour dans l’un des quartiers les plus fréquentés d’Alger est rassurant, réconfortant même quand au devenir de bien de valeurs morales qui ont toujours existé, chez-nous et que nous avons toujours défendues. Ce qui s’est passé est très touchant. Voir une foule hétéroclite, qui se bousculait pour se frayer un chemin afin de soutenir un enfant en pleurs, avec quelques paquets de papier mouchoir qu’il tente vainement d’écouler est un très bel exemple d’abnégation, de conscience de vertu. Des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes, n’ont pas pu retenir leurs larmes, après quelques mots échangés avec le gamin. Sans hésiter un instant, tout le monde a mis la main, à la poche pour aider l’enfant. Chacun, à vrai dire a tenu à effacer tant bien que mal toute l’amertume et le désespoir que dégagent les traits de l’enfant. Des mots de compassion, d’empathie étaient là, aussi, sans doute pour donner un « brin » d’espoir à cette victime des circonstances et des vicissitudes de la vie. La réaction prompte est spontanée des passants ne s’est pas faite attendre d’ailleurs et en fraction de seconde, le trottoir était plein à craquer. Un geste humanitaire qui ne peut aucunement passer, inaperçu. C’est dire que la générosité est toujours là, parmi nous. Tant mieux pour nos valeurs.

Samia D.