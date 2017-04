Protection civile : plus près du citoyen

Dans le cadre des rencontres périodiques des services de la direction de la protection civile de la wilaya de Mascara avec la presse, le chef de l’unité principale Le lieutenant-colonel Chahb el Ain Mohamed, chef d’unité de la Protection civile de la wilaya de Mascara, entouré des officiers, a animé une journée de sensibilisation à l’intention de plusieurs représentant d’organe de la presse écrite et visuelle. Le but de cette rencontre c’est de savoir comment donner l’information objective de secours au citoyen et à la société toute entière et d’impliquer en même temps les associations, l’homme de la presse doit connaître les premiers secours, il peut être utile à tout moment. Au cours de ce point de presse au cours duquel il a passé en revue toutes les missions dévolues aux éléments de la protection dans leurs différentes interventions, le responsable de la direction générale de la Protection civile de la wilaya de Mascara a largement passé en revue toutes les questions et aspects méconnus du grand public faute de large actions de sensibilisation et de vulgarisation eu égard à l’absence d’information dans les titres de la presse dans ce domaine d’où l’opportunité efficace de la tenue régulière de telles rencontres. Le statut de sapeur pompier qui a un lien direct avec les feux de forêts, inondations et autres incendies étant révolues avec les nouvelles missions des éléments de la protection civile contenues dans les textes réglementaires régissant ce corps.

La notion de secourisme populaire, le déclenchement du plan ORSEC. Les risques majeurs, la prévention et l’organisation des secours et le plan d’intervention dans les calamités naturelles, les accidents domestiques ou de circulation, jusque-là reconnues au corps de la protection civile. Les nouvelles mesures de prévention dans le cadre des cites habitation net de la délivrance de la conformité de construction des établissements classés, soit un tout un arsenal juridique que le lieutenant t colonel nous a explicitement disséqué, soit une batterie de textes réglementaires quant à l’implantation des plans ORSEC au niveau communal, au niveau départemental ,régional et national ainsi que la cellule de crise

,le poste de commandement fixe (PCF),le PC opérationnel, l'Etat d’alerte, la cellule de veille et de suivi ,les unités opérationnelles, l’unité principale, l’unité secondaire, le poste avancé, l’unité de secteur, soit en somme tout ce qui a trait à la gestion du commandement opérationnel et la certification d’INSARAG et la formation à l’étranger des éléments de la protection civile, la contribution de la PC dans les différentes calamites dans le monde ,la mise en œuvre de la politique de formation, du perfectionnement des personnels de la Protection civile et d’évaluer en relation avec les services concernés les besoins de formation nécessaires à l’activité des services de la Protection civile pour coordonner toutes les actions de formation, de spécialisation de perfectionnement et de recyclage des personnels afin de diriger les opérations de secours en cas de catastrophes majeurs et de définir les modalités et règles d’élaboration des différents plans d’intervention et d’organisation des interventions et de secours en cas de catastrophes et de veiller à leur mise à jour permanente et à leur bonne exécution et d’organiser et de coordonner les dispositifs de protection durant les campagnes saisonnières et de fixer les modalités de gestion, d’exploitation du réseau de liaisons et des communications opérationnelles de la Protection civile. L’on a appris au cours de ce point de presse qu’outre les caravanes de santé qui sillonnent les 47 communes que compte la wilaya et 39 zaouïas ainsi que les écoles coraniques, le coup d’envoi du village de secourisme qui sera donné vraisemblablement avant la saison estivale ou tout le mouvement associatif agissant dans ce cadre est appelé à participer, des tentes seront dressées pour cette action louable.

A. Ghomchi