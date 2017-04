Industrie agroalimentaire : Business contre la santé

«Le mode de vie, d’alimentation et l’industrie agroalimentaire sont à l’origine des maladies actuelles dont souffre l’être humain.» C’est ce qu’a déclaré, mardi dernier à Alger, le Dr Toufik Melzi, expert dans les sciences de nutrition, au Centre culturel islamique.

Autour du thème « Ta santé est dans ton alimentation » M. Melzi a expliqué que « notre alimentation a été modifiée et l’équilibre de la biodiversité a changé », et d’ajouter « on a laissé notre alimentation d’origine, celle de nos grands-parents, de nos ancêtres qui était saine et diététique ». Selon lui, notre alimentation n’est pas diversifiée, elle est basée en grande partie, sur le pain, le sucre et le lait. « Tout ce qu’on consomme actuellement est cancérigène. Tout a été modifié. Force est de constater que c’est tout le monde qui ferme les yeux car il s’agit d’un marché juteux, même si les gains et les profits se font au détriment de la santé des Algériens », a-t-il précisé.

Le conférencier a indiqué que l’industrie agroalimentaire n’apprécie pas l’expansion de l’agriculture biologique et « s’oppose à toute publication et étude qui mettent en garde contre les dangers potentiels qui nous guettent ».

Afin d’y remédier à cette situation l’expert conseille la population «de revenir à l’équilibre alimentaire et de respecter la nature telle que Dieu Tout-Puissant l’a créé ». M. Melzi a estimé qu’« il n’est jamais trop tard pour bien faire. Si l’alimentation actuelle est la cause des milliers de maladies, elle peut être aussi leur remède. » Dans le monde on parle de produit « Bio ». Légalement, un produit biologique est un produit issu d’un mode de culture ou d’élevage n’ayant pas recours aux produits chimiques de synthèse, ou un produit transformé dont 95% au moins des ingrédients répondent à ces critères. Le bio, un état d’esprit respectueux de l’homme et de la nature. Selon les spécialistes, trois grands principes régissent l’agriculture biologique.

Le respect de la terre à travers la rotation des cultures, le choix des semences adaptées au climat et au terrain, l’interdiction d’utiliser des produits chimiques de synthèse. Le respect des animaux : le choix de races du terroir, une alimentation issue de l’agriculture biologique et l’interdiction d’utiliser certains médicaments et le respect du consommateur à travers la vente d’aliments sains et contrôlés. La teneur faible, voire nulle, en produits toxiques résultant de l’emploi de pesticides ou d’insecticides, a été démontrée par de nombreuses analyses effectuées sur des produits issus de l’agriculture biologique. Leur richesse supérieure en nutriments a également été prouvée.

Idéalement, le produit biologique doit être consommé le plus frais possible afin qu’il conserve toutes ses qualités nutritives. Il ne faut pas se fier à l’aspect des produits biologiques : les fruits de formes et de tailles diverses et les légumes terreux sont le signe d’une culture sans engrais chimique. Les emballages en papier kraft ou recyclé et les bouteilles en verre montrent la préoccupation des acteurs de ce marché d’utiliser des matériaux naturels et recyclables.

Enfin, le bio est plus qu’un simple mode d’agriculture et d’élevage : c’est un état d’esprit respectueux de l’homme et de la nature. C’est une prise de conscience des dangers et méfaits de notre société de consommation et une contribution pour la protection du patrimoine que nous léguerons à nos enfants.

Wassila Benhamed