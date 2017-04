Le Coin du copiste : Le mérite de nos artistes

Comme cela se fait habituellement dans d’autres pays, en l’occurrence en Europe, les artistes et hommes et femmes de culture sont distingués par les plus hautes instances qui par la voie officielle veulent immortaliser leurs créations et travaux dont la notoriété aura par leur singularité et originalité donné une valeur nouvelle à la culture sous tous ses aspects et genres et revigoré par leurs idées, leurs interprétations, leurs paroles sur scène ou au théâtre, leurs écrits, leurs tableaux de peinture, etc. En Algérie depuis quelques années, les prix décernés à tous ceux et celles qui ont fait valoir ici et ailleurs l’image remodelée et enjolivée de leurs patrie par leurs réflexions profondes et apport artistique indéniable à la culture algérienne, commencent à être distribué dans le double objectif de primer le travail d’un créateur ou d’un auteur mais également en direction de la jeune création pour l’encourager à produire un peu plus en privilégiant la qualité des œuvres. Ainsi les médailles de l’ordre du mérite « Achir » et « Athir », décerné cette année par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à un certain nombre de penseurs et chercheurs en langue, une décision publiée par décret présidentiel, parue au Journal officiel n° 20, vient conforter une analyse de cette action qui veut que les créations et autres documents référentiels soient valorisés en haut lieu, pour les inscrire dans la sphère politique en tant qu’objets culturels qui méritent une reconnaissance officielle même si la première catégorie d’homme et de femmes de culture cités dans le texte n’est plus de ce monde. La conscience en soi de la portée artistique et intellectuelle de nos éminents écrivains reconnus comme aujourd’hui faisant partie d’un tout qui s’appelle l’Algérie et auquel nos penseurs pourtant décriés à une certaine époque, rejoignent la place qui leur est due au-delà du mérite d’un geste aussi significatif émanant du Président de la République, il y a la nécessité de l’inscription dans la conduite à venir et la prise en charge du secteur de la culture, de cette valeur ajoutée que constituent nos hommes et femmes de lettres et de nos plasticiens dont les œuvres ont apporté à notre savoir un plus considérable et peuvent servir les générations montantes si elles sont inclues dans les programmes scolaires.

L. Graba