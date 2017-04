Festival de Cannes 2017 : Neuf courts métrages en lice

Neuf courts métrages sont sélectionnés en compétition officielle du 70e Festival de Cannes (France) prévu du 17 au 28 mai, ont annoncé hier les organisateurs. En lice pour la prestigieuse "Palme d'or", la sélection comprend un film d'animation "Pépé le Morse" (France) et huit fictions dont "Lunch Time" (Iran), "Across my land" (Etats-Unis), "Damiana" (Colombie) et "Push it" (Suède), selon le comité de sélection qui a reçu plus de 4.800 œuvres.

16 films (fiction et d'animation) de 14 pays seront présentés, par ailleurs, dans le cadre de "Cinéfondation", autre sélection compétitive du festival créée en 1998 par le critique de cinéma et réalisateur français, Gilles Jacob. Le réalisateur roumain Cristian Mungiu présidera le jury des courts métrages. (APS)