Présentation de l’ouvrage proverbes de l’Algérie et du Maghreb : Sagesse du terroir

"Aynek hiya mizanek", "El mâawna taghleb el sbâa", "Koul khanfouss âand amou ghzal"… Qui n’a pas l’habitude d’utiliser un proverbe dans son quotidien ? Cette formule langagière de portée générale, contenant une morale, est une expression de sagesse populaire ou une vérité d’expérience que l’on juge utile de rappeler.

C’est à l’occasion d’un débat très riche et sympathique autour de l’ouvrage Proverbes de l’Algérie et du Maghreb avec le docteur en astronomie, M. Ahmed Grigahcène, qui a longuement parlé de Mohammed Bencheneb, que l’assistance a pu apprendre la signification des proverbes en Algérie ainsi que la fonction que jouent ces derniers dans la transmission de la culture sociétale. La création d’un proverbe n’est pas attribuée à un auteur, (contrairement à la citation ou l’apophtegme) ce qui le distingue des autres aphorismes ou citations et adages, est qu’il est souvent très ancien et le plus souvent d'origine populaire et par conséquent de transmission orale. Les proverbes servent d’argument d’autorité par définition et rentrent dans le cadre de la morale communautaire de la société tout en traduisant ses us et coutumes. C’est dans cette optique que la librairie Chaïb Dzaïr de l’ANEP a organisé, mardi après-midi, cette rencontre avec Grigahcène Ahmed, docteur en astronomie, qui est longuement revenu sur l’œuvre d’envergure littéraire et historique de Mohammed Bencheneb. Ce dernier dont le frère Saâdeddine est également un érudit, a écrit d'autres ouvrages importants tels que Les mots turcs et persans dans le langage algérien et participé à l'écriture d'un dictionnaire. Né en 1869 à Médéa, il a été le premier Algérien à obtenir le baccalauréat avant de devenir professeur puis doyen de la faculté de lettres d'Alger. L’éminent universitaire et auteur avait en outre publié le premier tome de ce livre en 1905 alors qu'il était encore professeur à la médersa d'Alger à proximité du mausolée de Sidi Abderrahmane). Dans ce livre de plus de 1.000 pages, Bencheneb a réuni, expliqué, comparé et classé par ordre alphabétique 3.121 proverbes. Aucun auteur n'a à ce jour réussi à faire un tel travail. Le 2e tome a été publié en 1906 et le 3e en 1907 pour réunir en tout 3.127 proverbes. Certains proverbes en contredisent d’autres, suivant la vertu prônée, par exemple l'audace ou la prudence.

Le proverbe n'est pas forcément incisif ou percutant, il peut être banal, mais il est surtout générique ou de portée générale. Il est fixe en langue (il forme un bloc autonome) mais peut comporter des variantes. De forme simple et rapide, il est souvent imagé, métaphorique… mais pas toujours. Les proverbes appartiennent au patrimoine linguistique d’un pays. Bien souvent, les différentes cultures ont créé des proverbes similaires, les caractéristiques mises en valeur étant souvent similaires.

En effet, l'origine folklorique des proverbes est altérée par l'uniformisation des cultures et l'éloignement des sources, liés au mouvement d'exodes modernes. Cette disparition progressive donne lieu à des mélanges, amalgames et détournements, souvent involontaires du fait de leur complexité.

Sihem Oubraham