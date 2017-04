37e anniversaire du printemps amazigh : célébration du 15 au 24 avril

Le 37e anniversaire du printemps amazigh de 1980 sera célébré du 15 au 24 avril sur le thème «Tamazight, une constante pour la cohésion et l’édification nationale», a-t-on appris de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

Plusieurs manifestations culturelles, scientifiques et artistiques sont inscrites au programme de la commémoration de cette année, dont le coup d’envoi officiel sera donné le 15 du mois en cours au village Cheurfa dans la localité d’Azeffoun qui organisera la fête traditionnelle de l’accueil du printemps ou « Amagger n tefsut », a indiqué Nabila Goumeziane, la directrice de la culture. Cette première journée de festivités sera également marquée par un recueillement sur la tombe de Tahar Djaout au niveau du village Oulkhou dans la commune d’Aït Chafaâ. Des expositions portant sur la chronologie des évènements du 20 avril 1980, le patrimoine culturel local, les arts traditionnels et les arts plastiques, ainsi que le livre seront ouvertes au niveau de la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé dans le programme. La célébration de la journée nationale du Savoir sera également incluse dans le programme de ce 37e anniversaire. Des ateliers pédagogiques de calligraphie autour de Tifinagh et une table ronde placée sur le thème ‘‘Le savoir’’, une ressource pour la valorisation collective, auront lieu le 16 avril à la maison de la culture, a-t-on encore fait savoir. L’autre évènement marquant de la commémoration est le Salon des potentialités patrimoniales de la wilaya de Tizi-Ouzou : richesse et investissement qui aura lieu du 17 au 22 de ce mois au niveau des placettes du musée et de l’Olivier de la ville de Tizi-Ouzou que la direction de la culture organise en collaboration avec une dizaine d’autres directions de wilayas, a affirmé Mme Goumeziane. Le 20 avril sera également jumelé la célébration du mois du patrimoine placé cette année sur le thème ‘‘le patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire’’, il débutera le 18 du même mois avec des expositions et des tables rondes prévues à la maison de la culture sur différents aspects du patrimoine matériel et immatériel de la Kabylie, a-t-elle affirmé. Tafsut Imazighen célébrée depuis l’année dernière avec de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs qui consistent à promouvoir la langue amazighe après sa reconnaissance comme langue officielle à l’issue de la révision constitutionnelle de février 2016, sera une occasion de rendre hommage à des hommes qui ont consacré toute leur vie pour l’épanouissement de cette culture, a-t-elle indiqué. C’est le cas de Mouloud Mammeri, Rachid Alliche et Mohammed Salah Seddik dont le parcours sera revisité à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du Livre et des Droits d’auteur qui aura le 22 avril à la maison de la culture dans le cadre des festivités du printemps amazigh, a-t-elle expliqué.



Tizi-Ouzou : 19.600 jeunes mobilisés



Quelque 19.600 jeunes de la wilaya de Tizi-Ouzou, sont mobilisés par la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) pour célébrer cet événement a-t-on appris, mercredi, des organisateurs. Sur ces 19.600 jeunes répartis sur 56 établissements de jeunesse de la wilaya, 11.200 participeront à des opérations de volontariat pour le nettoyage de la grande plage de Tigzirt et de la plage le Caroubier d’Azeffoune, 5.600 prendront part à des tournois de football et 2.800 à des randonnées pédestres dans le Djurdjura, a-t-on indiqué de même source. Ces activités qui se dérouleront du 16 au 22 de ce mois d’avril, dans des établissements de jeunesse du chef-lieu de wilaya et de plusieurs localités sont organisées en partenariat avec le Haut commissariat à l’amazighité (HCA), l’université Mouloud-Mammeri, la Radio locale, le mouvement associatif, des maisons d’édition et les comités de quartiers et de villages, a-t-on précisé. Une semaine culturelle d’expression amazighe prévue du 18 au 22 de ce mois est également au menu de cette célébration, avec la participation de quatre wilayas à savoir Khenchela, Batna, Souk-Ahras, et Ghardaïa, selon le programme communiqué par la DJS. Au chef-lieu de wilaya, le parking du stade Premier-Novembre 1954 abritera, entre autres, une exposition sur la chronologie du mouvement berbère et sur les métiers et arts traditionnels, des ateliers de conte, de poésie et de démonstration de métiers traditionnels. Des projections de films documentaires et une animation culturelle et musicale sont également prévues sur ce même site. S’agissant du programme de proximité la DJS lancera des concours culturels et artistiques (dictées en langue amazighe, meilleur plat traditionnel, robe kabyle et dessin de rois amazighs). (APS)