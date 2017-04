Grand angle : Realpolitik

« Il n'y a pas de solution militaire aux problèmes de la Libye », a indiqué le G7 dans sa déclaration finale à l’issue de sa réunion annuelle tenue en Italie. Et aux chefs des diplomaties des sept grandes puissances, que sont les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la France et l’Italie, de réaffirmer leur « engagement en faveur d’une solution politique dans le cadre d’un dialogue politique inclusif et la réconciliation nationale ». Plus encore, puisque les bonnes intentions de ces puissants ne s’arrêtent pas là. Sur leur lancée, ils ont également réaffirmé leur « engagement à préserver la souveraineté, l'intégrité et l'unité de la Libye et à soutenir l'Accord politique libyen (LPA) comme seul cadre par lequel des solutions politiques peuvent être trouvées». Et si vous n’êtes pas convaincus de la bonne foi des puissants, notamment les Européens d’entre eux, sachez qu’à en croire les révélations rapportées lundi par le quotidien Britannique The Guardian relatives à la proposition d’un conseiller du président américain élu, faite avant l’investiture de Trump, portant sur une « partition » de la Libye en trois Etats, ils ont été horrifiés à l’idée telle que présentée dans le projet américain . Le responsable européen auquel le conseiller a soumis le projet y a vu là « la pire des solutions » pour la Libye. Mais alors, comment se fait-il que ces puissants, dont certains ont même le droit de véto au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, n’ont pas réussi, à ce jour, à imposer la paix en Libye et ailleurs du reste ? L’interrogation peut sembler naïve, mais comme le dit un adage populaire de chez nous, il s’agit juste de « suivre le menteur jusqu’au seuil de sa porte ». En effet, on ne peut pas avancer publiquement une chose et faire son contraire dans les coulisses. Car c’est là le drame en Libye et dans nombre de pays ravagés par des crises politiques et des conflits meurtriers. La Syrie et le Yémen notamment. Alors que toutes les parties prenantes s’accordent à reconnaître que le dénouement de ces crises aux conséquences humanitaires dramatiques ne peut être que l’aboutissement d’un processus de paix et que les négociations entre les belligérants permettant cet épilogue sont la condition sine qua non, ces mêmes parties œuvrent à torpiller tous les efforts diplomatiques entrepris dans ce sens. Reconnaissons toutefois que c’est fait par des moyens très subtils, comme la multiplication des initiatives ou la fourniture d’armes, alors que leur vente est censée être sous embargo. Une attitude qui s’assimile à de l’hypocrisie. La pire qui soit. Sauf que là on n’est pas dans les relations sociales. Nous sommes dans la géostratégie et la realpolitik. Et dans ce registre, force est de rappeler que tout est permis.

Nadia K.