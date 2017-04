Irak : La déroute de Daesh

Le groupe Etat islamique (EI) a perdu la grande majorité des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Irak et n'en contrôle plus que 7%, a affirmé mardi l'armée irakienne, qui a lancé offensive sur offensive pour défaire l'organisation terroriste. A Mossoul, son dernier grand bastion dans le pays, le groupe ultra-radical défend actuellement les derniers secteurs toujours sous son contrôle dans l'ouest de la ville, d'où les forces irakiennes tentent de le chasser avec le soutien de la coalition internationale commandée par les Etats-Unis. L'EI "contrôlait 40% du territoire irakien" en 2014, a déclaré à des journalistes le général Yahya Rassoul, porte-parole du Commandement conjoint des opérations, une structure coordonnant la lutte antiterroriste. "Au 31 mars (2017), il n'en contrôlait plus que 6,8%", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Baghdad. Ces deux dernières années, l'EI a notamment perdu les grandes villes de Falloujah et Ramadi, à l'ouest de Baghdad, au profit des forces irakiennes et aujourd'hui, la bataille se concentre sur la ville septentrionale de Mossoul, théâtre depuis octobre d'une vaste offensive des troupes gouvernementales.