Russie - Etats-Unis, Poutine : «Les relations se sont dégradées depuis l'arrivée de Trump»

Les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont "dégradées" depuis l'arrivée à la Maison Blanche en janvier de Donald Trump, a estimé le président russe Vladimir Poutine dans une interview publiée hier.

Interrogé par la chaîne d'informations Mir 24 sur la qualité des relations entre les deux puissances, M. Poutine a déclaré qu' "on peut dire que le degré de confiance dans nos relations de travail, notamment dans le domaine militaire, ne s'est pas amélioré mais qu'au contraire il s'est dégradé". Cette déclaration intervient dans un contexte d’extrême tension entre les deux capitales à propos du dossier syrien. Les joutes verbales entre les diplomates des deux pays dénotent du degré d’enlisement des relations. Pour décrisper ce climat délétère, le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov tentent depuis hier de mener à Moscou des pourparlers cruciaux pour l'avenir des relations entre les deux puissances. Au début de l'entretien, M. Lavrov a dit vouloir comprendre "les intentions réelles" des Etats-Unis en matière de politique internationale, afin d'éviter une "récidive" de la frappe américaine en Syrie et de travailler à la création d'un "front commun contre le terrorisme". "Notre ligne de conduite se base sur le droit international et non pas sur un choix du type «avec nous ou contre nous»", a déclaré le ministre. M. Tillerson a de son côté dit souhaiter un échange "ouvert, franc et sincère", destiné à "davantage clarifier les objectifs et intérêts communs" et les "nettes différences" dans l'approche des deux pays sur les principaux dossiers. Cette première visite en Russie d'un haut responsable de la nouvelle administration américaine devait servir à jeter les bases de la "normalisation" des relations entre les deux pays pourtant promise par Donald Trump lors de sa campagne électorale. Mais l’espoir demeure minime. Les responsables américains se sont succédé mardi pour critiquer le soutien sans faille de la Russie au président syrien Bachar al-Assad. Le secrétaire à la Défense Jim Mattis a estimé qu'il n'y avait "pas de doute" que le régime de Damas était responsable de l'attaque chimique présumée du 4 avril, qui a fait 87 morts dans la province rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Auparavant, un haut responsable de l'administration américaine s'exprimant sous couvert de l'anonymat avait accusé Moscou de "semer la confusion" sur le rôle du régime syrien en tentant de mettre en cause les rebelles ou les terroristes de l'organisation Daesh. Le président Vladimir Poutine a, lui, répété qu'il ne voyait aucun élément prouvant la responsabilité de Damas, tout en mettant en garde contre des "provocations" en préparation de la part des rebelles qui utiliseraient des armes chimiques pour mettre ensuite Damas en cause.

Dans le même temps, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté au Conseil de sécurité un nouveau projet de résolution demandant la coopération du régime syrien dans une enquête sur l'attaque chimique. Le vote était prévu hier à 19H00 GMT mais, selon des diplomates, la Russie devrait utiliser son droit de veto. La semaine dernière le Conseil de sécurité avait examiné trois projets de résolution sans jamais passer au vote. Au-delà de la question de l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun, M. Tillerson est porteur d'un message de fermeté des pays du G7 qui jugent que l'avenir de la Syrie devait s'écrire sans Bachar al-Assad. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié l'idée d'"absurde" et expliqué qu'un abandon du soutien russe à Bachar al-Assad reviendrait à "laisser le champ libre aux terroristes".

M. T. et agences