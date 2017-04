Iran-UE : Téhéran condamne la reconduction de sanctions

L'Iran a condamné mercredi la décision de l'Union européenne de reconduire pour un an des sanctions décrétées en raison de la situation des droits de l'Homme dans le pays. La République islamique « condamne le deux poids deux mesures et l'instrumentalisation des droits de l'Homme par l'Union européenne, notamment la reconduction des sanctions illégitimes sous prétexte de la violation des droits de l'Homme » par l'Iran, a déclaré Bahram Ghassemi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Les sanctions reconduites par l'Union européenne mardi répondent à « de graves violations des droits de l'Homme » en Iran, a affirmé le Conseil de l'UE, qui représente ses 28 Etats membres, dans un communiqué. Elles avaient été imposées en réponse à la répression des manifestations contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, de juin à décembre 2009, qui s'étaient soldées par des dizaines de morts et des milliers d'arrestations.