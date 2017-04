Réfugiés sahraouis : Une caravane humanitaire vers les camps

Une caravane d'aide humanitaire, contenant plus de 580 tonnes de produits alimentaires, sera acheminée samedi prochain à partir du port d’Alicante vers les camps des réfugiés sahraouis, a-t-on appris mardi, auprès de la délégation sahraouie à Madrid. Cette caravane humanitaire comportera « des produits alimentaires tels que du riz, des lentilles, de l’huile, des céréales outre des vêtements et du matériel pour équiper les écoles, les hôpitaux et les diverses institutions sahraouies », selon la même source, précisant qu' « elle sera transportée par 132 véhicules dont des camions, des ambulances et des véhicules tout terrain ». « Cette caravane humanitaire est le fruit d’un travail acharné accompli par les associations et institutions espagnoles amies avec le peuple sahraoui qui consentent d’énormes efforts pour venir en aide aux réfugiés sahraouis, et répondre un tant soit peu aux besoins des citoyens sahraouis obligés à vivre en exil depuis plus de 41 ans », a-t-on souligné. De nombreux responsables espagnols d’associations amies avec le peuple sahraoui et d’institutions élues ont à chaque occasion lancé des appels à la communauté internationale et également au gouvernement espagnol de faire un effort pour venir en aide à cette population contrainte de vivre en exil. Le mouvement de solidarité espagnol qui reste toujours mobilisé pour la cause du peuple sahraoui pour que ce dernier ait le droit de décider librement et démocratiquement de son avenir compte également durant ces vacances de Pâques, effectuer un voyage aux camps des réfugiés pour réaffirmer sa solidarité et son soutien indéfectible au peuple sahraoui qui lutte et résiste pacifiquement pour arracher sa liberté.

A ce titre, indique-t-on de même source, plus de 900 citoyens espagnols, de diverses régions du pays, activant au sein des associations, des organisations, et différentes institutions vont se rendre dès la fin de semaine, aux camps des réfugiés sur des vols réguliers ou charters. Des familles espagnoles participantes également au programme « vacances de la paix » destiné particulièrement à accueillir pendant les mois de juillet et août des enfants sahraouis en Espagne, seront également du voyage, ajoute la même source. Le mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui s’attelle également en cette période, à préparer le programme vacances en paix ou différentes initiatives sont prises dans l’optique de récolter les fonds nécessaires afin d’accueillir le maximum d’enfants sahraouis cet été .

Des festivals de théâtre, de musique, des journées de sensibilisation et autres sont organisés un peu partout en Espagne par ce mouvement afin de réussir le pari d’accueillir en cette nouvelle édition 2017, un plus grand nombre que l’année passée. En 2016 plus de 5.000 enfants sahraouis ont pu séjourner en Espagne pendant les mois de juillet et août en bénéficiant de programmes récréatifs, culturels et aussi de soins médicaux et dentaires appropriés.