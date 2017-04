Violations des droits de l’Homme au Sahara Occidental occupé : L’ONU préoccupée

Le Maroc a empêché, en 2016, les missions onusiennes de surveillance des droits de l’homme de se rendre dans les territoires sahraouis occupés, a indiqué, mardi, l’ONU, s’inquiétant de la persistance de la torture et des traitements inhumains dégradants infligés aux Sahraouis.

Dans son rapport préliminaire sur le Sahara Occidental, dont une copie a été rendue publique mardi par la presse américaine à New York, le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que durant la période couverte par le dit rapport le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) n’a pas pu dépêcher une mission de monitoring dans les territoires sahraouis.

Le gouvernement marocain a maintenu en 2016, son refus opposé à la visite d’une mission de suivi du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture sous prétexte qu’elle a été annulée après avoir été programmée initialement pour avril 2015. La dernière mission du HCDH à Dakhla et Laayoune remonte au mois d’avril 2015. Le HCDH devait, alors, mener une deuxième mission de suivi juste après la formation d’un nouveau gouvernement au Maroc. Devant ce blocage imposé au travail du HCDH, l’ONU a recouru aux rapports transmis entre autres, par le Front Polisario et les ONG internationales pour évaluer la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés.

Le comité onusien des droits de l’homme a exprimé à ce propos son inquiétude face aux rapports continuels de torture, des actes perpétrés par des agents du gouvernement marocain, a relevé le SG de l’ONU. Jusqu’au 27 février 2017, les autorités marocaines n’ont pas mis en place des mécanismes de prévention permettant l’inspection des lieux de détention tel que prévu par le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture, a noté ce rapport préliminaire qui va faire prochainement l’objet d’intenses négociations au Conseil de sécurité. Les Sahraouis continuent de subir une discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, culturels et sociaux, a noté Guterres en rappelant à cet égard les observations du comité des Nations unies des droits de l’Homme sur l’échec des Nations unies à mettre en place les mesures nécessaires permettant la consultation des Sahraouis sur l’exploitation de leurs ressources naturelles. Par ailleurs, le chef de l’ONU a considéré que « la capacité de rendre les fonctions de la Minurso (Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental) plus performantes », y compris celle relative au « reporting indépendant » des développements qui surviennent dans les territoires sahraouis, « demeure cruciale afin de répondre aux demandes et aux attentes du Conseil de sécurité ». Le SG de l’ONU a fait savoir que la mission devrait retourner à la pleine fonctionnalité avec le retour prévu des 17 fonctionnaires de l’ONU expulsés par le Maroc et qui jusqu’ici n’ont pas pu rejoindre leurs postes de travail dans les territoires occupés. M. Guterres a demandé au conseil de sécurité de prolonger le mandat de cette mission jusqu'à avril 2018 et de la renforcer par une équipe médicale du Bangladesh.



Le Danemark continue de soutenir les efforts de l'ONU



Le ministre des Affaires étrangères danois, Anders Samuelsen, a affirmé que son pays continue de soutenir les efforts des Nations unies pour une solution politique au conflit du Sahara occidental occupé par le Maroc. « La meilleure façon dont le Danemark peut contribuer à une solution est de continuer à soutenir les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique au conflit du Sahara occidental », a répondu le ministre danois devant le Parlement à plusieurs questions relatives à la question sahraouie. En ce qui concerne le procès de 24 prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik, qui s'est déroulé en mars dernier devant la Cour d'appel de la ville de Salé (Maroc), M. Samuelsen a indiqué que « le gouvernement danois est conscient de l'affaire et nous suivons l'affaire par l'intermédiaire de la délégation de l'UE au Maroc, qui a assisté aux procès ». « Le gouvernement du Danemark estime que les civils devraient être jugés devant les tribunaux civils », a-t-il ajouté, faisant remarquer que le Danemark pose des questions concernant les droits de l'homme auprès des autorités de Rabat, a ajouté le ministre danois. S'agissant de la troisième session du Forum de Crans Montana tenue dans la ville occupée de Dakhla au mois de mars dernier, M. Samuelsen a assuré aux parlementaires, « nous sommes au courant de la tenue du forum à Dakhla, ni moi ni aucun autre membre du gouvernement danois n'a participé à cette session ». Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non-autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc soutenu par la France.