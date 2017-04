Dans la lucarne : Un symbole toujours vivace

Qui ne se souvient pas de la fameuse équipe du FLN, créée dans les «années de braise» par des dirigeants et joueurs pétris de qualités inégalées. Cette équipe de 32 joueurs n'avait pas d'équivalent tellement elle dépassait toute son époque par ses prouesses et qualités techniques, que même le grand Brésil ne peut rivaliser. Elle était même l'exemple à suivre du fait qu'elle pratiquait un football simple, style que tout le monde pouvait adopter presque sans peine. C'est ce qui avait fait dire au grand journaliste tunisien de l'époque, Fawzi Mahdjoub, un amoureux sincère de l'équipe du FLN : «En voyant cette équipe du FLN jouer, le football devient si simple que même nos grand-mères pouvaient le pratiquer facilement.» Il est vrai que cette équipe du FLN jouait un football hors pair, spécifique avec une facilité déconcertante. Elle a joué, après s'être constituée en Tunisie, une soixantaine de matches dans les différentes contrées du monde. Elle a remporté plus de 45 matches. C'est pour vous dire la force tranquille de cette équipe du FLN. Elle était, le moins que l'on puisse dire, la meilleure ambassadrice de la révolution algérienne. Et cela, personne ne peut le nier ou le démentir. C'est vrai que cet ensemble modèle est resté actif même après l'indépendance du pays en 1962. Cette équipe est derrière la plus part des grands résultats post indépendance aussi bien de notre EN A que de nos clubs comme la coupe du monde 1982, les JM de 1975, les J.Africains de 1978…Donc, cette équipe, qui a été et qui reste la fierté de l'Algérie. les algériens avaient bien profité au point de d’être au diapason des grandes équipes mondiales. L'Algérie avait organisé et joué des matches amicaux contre les grands clubs du monde dont le Real Madrid, la Juventus, Le Bayern Munich, le PSG, Lyon mais aussi des clubs brésiliens comme Grémio, Fluminense, Botafogo… Le Brésil. Elle a toujours bien figuré dans chacune de ses sorties. La palme, sans conteste, revient à ses joueurs que l'on ne produit qu'une fois toutes les deux ou trois générations. C'est vrai qu'on regrette vraiment cette équipe du FLN lorsqu'on voit ses membres disparaître les uns après les autres. Aujourd'hui, ils ne restent que quelques anciens joueurs de cette glorieuse équipe du FLN. Il faut dire qu'ils ne sont plus de jeunes gentlemen. Le «temps qui passe», comme disait le regretté Laâdi Flici, a fait des ravages. Ils dépassent les 80 piges pour la plupart. A titre d'exemple Rouaï, comme venait de nous le confirmer Mohamed Maouche au forum El Moudjahid, est âgé actuellement de 84 piges. Ils ne pouvaient pas tous être présents ou continuer à activer comme avant. A El Moudjahid, leur hôte du jour, ils n'étaient que trois éléments qui continuent à activer ou faire acte de présence. Il n'y avait, en effet, que Mohamed Mouche, Hamid Zouba et aussi l'infatigable Rachid Makhloufi qui était accompagné, une fois n’est pas coutume, de sa femme. Il faut dire que la veille de leur venue au forum El moudjahid, il y eut la réconciliation entre Maouche-Zouba et Mekhloufi. Ce geste symbolique mérite d'être relaté. Car, il montre qu'entre les hommes, il n'y a aucun problème. Ce sont certains, tapis dans l'ombre, qui veulent semer la «zizanie» entre les membres de cette véritable institution qui a rendu toutes ses lettres de noblesse au football national. Il est clair qu'avec la création de la Fondation FLN par le MDN et notamment l'ex-directeur des sports militaires, Meguedad Benziane, tout le monde avait estimé que le moment était venu de se pencher sérieusement sur cette véritable école avant que ses membres ne nous quittent définitivement sur la pointe des pieds. On aurait aimé que l'entente entre ses membres se consolide encore plus pour le bienfait de cette association, mais aussi notre football. Car, comme l'avait dit Maouche, cette Fondation de l'équipe FLN avait souffert un peu du manque d'argent. Ce qui a eu pour ricochet de ne pas concrétiser, comme il le faut, son projet. Cette équipe du FLN, qui s'est «muée» en Fondation, avait créé 43 écoles tout en sillonnant l’ensemble ou presque le territoire national. Elle a «humé» le bitume (déplacement par véhicule) sur 3600 km. Pour des grands-pères, il faut le faire. Quelle longévité ! Longue vie à tous ceux qui continuent à lutter pour que notre football retrouve la place qui a toujours été la sienne. Leur amour pour le football de leur pays demeure très fort !

Hamid Gharbi