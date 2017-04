Ali Malek (président de la commission de la coupe d’Algérie) : « Les demi-finales se joueront au 5-Juillet «

Après avoir tenté vainement de trouver un compromis entre les quatre clubs demi-finalistes de la coupe d’Algérie au sujet du lieu de la domiciliation des deux matches, samedi, la FAF a pris une décision radicale en annonçant leur report à une date ultérieure. La fédération algérienne de football n’a pas précisé quand est-ce que les demi-finales se joueront, mais tout porte à croire que ce sera durant la première quinzaine du mois de mai.

Le président de la commission de l’organisation de la coupe d’Algérie a précisé qu’une réunion « se déroulera au moment opportun pour dégager une date idéale pour l’organisation des demi-finales «. En outre, il a assuré que la finale, reportée de facto pour après le 1 mai comme cela était prévu initialement, « aura lieu avant le mois de ramadan «. Ce qui laisse penser qu’elle se jouera avant la fin du mois de mai.

Les quatre clubs qui s’opposaient au sujet de la domiciliation des demi-finales n’ont pas contesté la décision du report, mais il faudra s’attendre à ce que le bras de fer refasse surface au sujet de la domiciliation dans la mesure où Ali Malek persiste et signe que les deux matches « se joueront bel et bien au 5-Juillet «.

Pour rappel, le MCA, par la voix de son président Omar Ghrib, a refusé de recevoir l’Entente de Sétif au 5-Juillet, annonçant qu’il a décidé de jouer à Bologhine. De son côté, l’USM Bel Abbès refuse d’affronter le CRB au 20-Août, préférant jouer au 5-Juillet ou à Tchaker.

Devant cette cacophonie, la FAF a essayé de convaincre le MCA et le CRB de recevoir au 5-Juillet en vain. D’où la décision de reporter les demi-finales à une date ultérieure.

Amar B.