LFP : Kerbadj annonce son départ

Contre toute attente, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a affirmé sur les ondes de la radio nationale, mardi, son intention d’écourter son mandat à la tête de cette instance du football national, qui court jusqu’en 2019. Il a affirmé que sa décision est prise et qu’elle est irrévocable. Kerbadj a dit sa colère par rapport à l’attitude du président de l’ESS, Hassan Hamar, qui a fait savoir dans les médias qu’il brigue la présidence de la Ligue du football professionnel alors que lui-même est en poste. Il a qualifié l’attitude de Hamar d’incorrecte. D’autre part, Kerbadj a expliqué que les conditions actuelles qui entoure le football nationa ne l’encourage pas à poursuivre sa mission. Il a indiqué qu’il assumera celle-ci jusqu’à la fin de la saison. Entre-temps, il s’apprête à convoquer dans un délai proche, soit avant la fin du mois en cours, une assemblée générale extraordinaire afin d’officialiser son départ d’ici la fin de l’actuel exercice. Il veut donner le temps nécessaire aux postulants à sa succession de se préparer et de déposer leurs dossiers de candidatures dans des délais raisonnables afin d’avoir une marge de manœuvre pour préparer la saison prochaine. Le fait aussi que la programmation est très chamboulée en cette dernière ligne droite du championnat, avec de nombreuses rencontres de mises à jour suivies du report des dates des demi-finales et de la finale de la coupe d’Algérie, l’ont dissuadé d’aller au bout de son mandat. Se sentant par ailleurs visé et indésirable pour certains et essuyant ces derniers temps de nombreuses critiques sur sa gestion du calendrier de l’exercice en cours, il a décidé de s’en aller une fois le championnat terminé.

M.-A. Azzouz