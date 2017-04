M. Fodil Tikanouine, Nouveau DTN de la FAF : « Relancer le projet des académies »

De retour à la Direction technique nationale de la Fédération algérienne de football, M. Fodil Tikanouine, dont l'installation officielle a eu lieu lundi dernier seulement, a animé, hier au CNT de Sidi Moussa (Alger), une conférence de presse. Au cours de cette première rencontre avec les médias, le nouveau DTN a abordé les grandes lignes de son projet.

«Mon projet est principalement basé sur la formation. Les entraîneurs et les formateurs, à tous les niveaux, sont autant concernés par cette nouvelle politique, que les jeunes footballeurs», a déclaré M. Tikanouine, qui, pour rappel, a déjà travaillé à la DTN de 1982 à 1984, et de 1989 à 1992, avant de prendre les reines de cette structure entre 2006 et 2011. Lors de son dernier passage à la DTN, il a notamment mis en place le système des académies de football. Un projet qu'il veut absolument relancer, pour développer le football national. «À l'issue du diagnostic que nous allons établir prochainement avec les différents techniciens, concernant la pratique du football dans notre pays, nous allons élaborer le model propre à l'Algérie, qui répond à nos besoins et à nos attentes. C'est un travail de longue haleine, qui consiste à entamer le chantier par le bas. Nous allons ainsi commencer la détection, avec nos différents collaborateurs, par le plus bas âge possible, avant de prendre en charge dès 15 ans les jeunes talents au sein des académies de football que nous allons lancer. Il y en aura sept, dans un premier temps. Nous devons augmenter le volume horaires concernant les entraînements et la compétition pour nos jeunes joueurs, et leur offrir une formation de qualité avec tous les moyens techniques et environnementaux nécessaires. Aussi, de 15 à 21 ans, nous allons mettre en place une sélection nationale par tranche d'âge. À la fin de sa formation, le joueur algérien doit être en mesure de bien se comporter avec le niveau international. Pour aboutir à nos fins, nous allons signer des conventions de partenariat avec les établissements scolaires et la direction des sports militaires. Aussi, nous veillerons à ce que les différentes académies puissent bénéficier de créneaux aménagés au sein des centres régionaux de préparation des équipes nationales, mis en place par le MJS. Cela dit, nous sommes dans une phase de préparation pour le lancement de ce grand projet. Pour gagner du temps, nous allons nous rapprocher des clubs, qui seront le principal réservoir de nos différentes sélections nationales, et travailler en étroite collaboration avec eux. Nous allons tenter de les convaincre d'adopter notre modèle de formation et de méthodologie d'entraînement, pour parvenir à une certaine forme d'homogénéité», a tenu à souligner le nouveau DTN, en poursuivant : «Pour ce qui est de l'encadrement de cette structure, je ne vous cache pas que j'ai déjà des noms en tête. Cela dit, je ne ferme pas la porte aux autres techniciens et encore moins aux anciens internationaux. Tous ceux qui peuvent apporter un plus à notre projet sont les bienvenus.» Enfin, à propos du nouveau sélectionneur national, M. Tikanouine à précisé : «Il faut savoir que le président de la FAF a le droit de choisir l'entraîneur qu'il veut. Cependant, je peux vous assurer que M. Zetchi m'a consulté avant de prendre sa décision. La DTN ne va pas s'immiscer dans le travail du sélectionneur national, toutefois nous serons là pour l'aider dans sa tâche.»

Rédha M.