Etablissements hôteliers : Quand le numérique fait son chemin

Quels sont les défis de l’hôtellerie algérienne ? Quelle place pour le numérique dans ce créneau ? Comment l’hôtellerie peut-elle contribuer au développement du tourisme national ? Autant de questions que des spécialistes ont passées au peigne fin, lors d’une conférence-débat tenue hier à Alger par «Jumia Travel» qui s’érige, de nos jours, en premier site de réservation en ligne en Afrique. Dans son intervention, Guillaume Pepin, Directeur Afrique de l’Ouest de l’agence, les nouvelles technologies sont en train de «bouleverser» les comportements de voyageurs et des hôteliers. Cumulant les prouesses, Jumia Travel veut «démocratiser le voyage en Algérie». Comment ? La réponse fuse, simple et claire : «En apportant de la visibilité aux hôtels et en facilitant leurs voyages à travers une large offre d’hôtels, des prix attractifs et des conseils adaptés et personnalisés.» De son côté, Hanna Benmerad, directrice Jumia Travel Algérie, affirme que «nous disposons d’environ 500 hôtels partenaires, et notre objectif est de connecter l’ensemble des établissements du pays». Aux clients, l’agence promet un apport substantiel en matière de «créativité» et d’«innovation». Lui emboîtant le pas, Abdeslam Benzitouni, directeur des relations publiques, relève, d’une part, la détermination de Jumia Travel, présente dans 40 pays africains, d’être un «acteur clé de tourisme», et, de l’autre, le potentiel touristique de l’Algérie qui est «considérable pour l’industrie du tourisme». Or, ce potentiel naturel demeure «peu exploité». La situation n’est pas née ex nihilo, mais résulte du «manque flagrant d’établissements touristiques et hôteliers».

2018 : rénovation du Sofitel à 52 millions d’euros



Intervenant lors de cette rencontre, la représentante du Groupe El-Djazaïr rappelle la création, en 2009, d’une chaîne au sud du pays, tout en maintenant l’empreinte d’une architecture algéroise. Quant à Khaled Bati, représentant d’Accor Hotels, il annonce l’ouverture, avant fin 2019, du Sofitel Thalasso à Aïn Benian, ainsi que les efforts ayant abouti à un saut qualitatif en matière de la réservation par internet. Le recours intensif au digital ne risque-t-il pas de produire une «déshumanisation» du secteur ? Que nenni, répond le même responsable. Abondant en termes de chiffres, M. Bati souligne que les pouvoirs publics, à coups de moult efforts, comptent doubler le nombre de lits à Alger, le ramenant de 24.000 à 50.000, à l’horizon 2020.

L’hôtel Sofitel, qu’il représente, compte, lui, «développer le tourisme sanitaire et le tourisme halal», assurant une couverture locale optimale et offrant des services qui feront venir les touristes étrangers. Dans cette optique, M. Bati fait savoir que la chaîne hôtelière américaine «Radisson» ouvrira, dans un cadre de partenariat, un hôtel «sans alcool» à Alger. L’investissement au sud du pays figure également parmi les priorités de l’hôtel Sofitel et du groupe Accor Hotels. La finalité est de parvenir à marier qualité de service et prix proposés. D’autres investissements ? L’orateur annonce que la rénovation du Sofitel se fera l’année prochaine, pour un coût de 52 millions d’euros.

Fouad Irnatene